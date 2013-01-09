Başkanlık yemin krizine ‘notlu’ formül

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun ‘başkanlık yemininde’ çıkan kriz ‘not’ formülüyle aşıldı. AKP’nin “başkan, başkan yardımcıları”nı kapsayacak şekilde milletvekili yemini önerisinin altına, “Madde müzakere edilmemiş, ancak teklif sahibini tarafından açıklama yapılmıştır” notu düşülerek, kriz şimdilik askıya alındı.

‘Madde müzakere edilmemiş’ notuyla

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda “yasama” bölümüyle ilgili oluşturulan alt komisyonda “milletvekili yeminine” ilişkin maddenin “başlığı” ve içeriği üzerinde uzlaşma sağlanamadı. AKP’nin “Başkan, başkan yardımcısı ve bakanlar göreve başlarken aşağıdaki şekilde yemin ederler” ifadesi nedeniyle, madde müzakere edilemedi, sadece “başkanlık sistemi” nedeniyle müzakerenin yapılamadığı notu düşülünce, bu madde daha sonra yeniden ele alınmak üzere atlandı.

Madde önerisinde MHP, “mukaddes kitap” huzurunda yemin koşulunu getirirken, AKP de “mukaddesat” üzerine yemin öneriyor.

Madde üzerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine “TBMM’nin toplanması ve tatili”ne ilişkin maddeye geçildi ve mevcut anayasadaki hükümler korunduğu için uzlaşma sağlandı.

Metinde, Meclis’in tatil veya ara verme sırasında doğrudan doğruya Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılabileceği hükmü yer alırken, AKP’nin “Başkanca toplantıya çağrılacağı” yönündeki önerisi de yine “müzakere edilmedi” notuyla yer aldı.

'Erkekçilik hareketini hızlandırabilirsiniz'

Komisyonda TBMM Başkanlık Divanı’nın oluşumunda CHP ve BDP kadın ve erkeklerin eşit temsilini önerdi. AKP’li Ahmet İyimaya, “Feminizm hareketini geliştirmek isterken maskülenizm (erkekcilik) hareketini tırmandırabilirsiniz” esprisini yaptı.

1 No’lu Yazım Komisyonu, ''Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti'' maddesi üzerinde tam mutabakata vardı.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, 1 Nolu Yazım Komisyonu, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Uzlaşma Komisyonunda kabul edilmiş olan ''Haberleşme Hürriyeti'' ve ''Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti'' maddelerinde çekincelerin kaldırılması müzakere edildi ve ''Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti'' maddesi üzerinde tam mutabakat sağlandı.