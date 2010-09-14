-BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMASI YOK ANKARA (A.A)- 14.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Ne bugünkü MYK'da, ne de başka bir yerde somut olarak Türkiye başkanlık sistemine geçer diye bir tartışma yapılmayacak'' dedi. AK Parti yöneticileri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı için parti genel merkezine gelişlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Genel Başkanı Yardımcısı Ömer Çelik, yeni Anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: ''Yeni Anayasa tartışması diye bir şey yok. Yeni Anayasa, zaten parti kurulduğu andan itibaren, partinin programında olan, partimizin vaad ettiği bir şey. Zaten referandumda, halkoyundan bu Anayasa değişikliğinin geçmesi demek, vatandaşımızın yepyeni bir Anayasa sürecine tam destek vermesi demektir. Başkanlık sistemiyle ilgili tartışma Türkiye'de sürekli olarak bir panik havası içinde yapılıyor. Rahmetli (Turgut) Özal zamanında da bu konu konuşuldu. Buradaki sorun şu; Sayın Başbakan'ın da altını çizmek istediği şey, -bakın Türkiye yüzde 10'luk bir büyüme yakaladı- 'Ülkeyi daha verimli hale getiririz. Daha iyi nasıl yönetiriz' diye bu tartışmaların devam etmesi lazım. Bazıları şu andaki sistemdeki tıkanıklıklardan bahsediyor, 'daha verimli yönetim nasıl olabilir' diye konuşuyor. Bugün itibariyle, sabahleyin televizyonlara baktım, sanki dün Bakanlar Kurulu'ndan, bugün MYK'da somut olarak veya kısa vade içerisinde, somut olarak başkanlık sistemine nasıl geçilir, nasıl yapılır diye bir tartışma varmış gibi bir takım yorumlar yapılıyor. Böyle bir somut gündem yok. Başkanlık sistemiyle ilgili somut gündem yok. Bu, Sayın Başbakan'ın bir televizyon programında, sistemin daha verimli işlemesiyle ilgili bir kanaatini belirtmesi üzerine ortaya çıktı. Ne bugünkü MYK'da ne de başka bir yerde somut olarak Türkiye başkanlık sistemine geçer diye bir tartışma yapılmayacak. Türkiye'nin daha verimli yönetilmesi için sistem tartışmalarının yapılması TBMM'nin iç tüzüğünden tutun da, ta ki Başkanlık sistemine kadar Türkiye'nin entellektüel hayatı, siyasi hayatı açısından önemlidir.'' -''TÜRKİYE'NİN REJİMİYLE İLGİLİ BİR PROBLEMİ YOKTUR''- Bu tartışmaların, Türkiye'deki siyasi düşünceyi, siyasi algılamayı geliştirdiğini belirten Ömer Çelik, ''Ama maalesef Türkiye'de sistemle ilgili tartışma yaptığınızda belli çevreler bunu rejim sorununa dönüştürmeye çalışıyor. Türkiye'nin rejimiyle ilgili bir problemi yoktur. Ama sistem konusundaki tartışma bugünde sürer, yarında sürer, öbür günde sürer. Başkanlık sistemi, 'ben hadi başkanlık sistemine geçiriyorum' deyip de, birden bire geçebileceğiniz bir şey değil. Son derece karmaşık işleyen ve başka mekanizmalar gerektiren süreçtir. Partinin, hükümetin gündeminde dün ve bugün Başkanlık sistemi tartışılacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Böyle bir somut gündem yok'' dedi. Ömer Çelik, ''Orta vadede böyle bir plan var mı?'' sorusuna, ''kısa vadede yok derken, kastettiğim Başkanlık sistemiyle ilgili sözlerim, şu tarihten itibaren bunu gündemimize alacağız diye bir şeyden bahsetmiyorum. Tartışılıyor, konuşuluyor. Anayasayla ilgili ise bu tartışmalar devam eder. Muhtemel 10 ay sonra seçim olacağı için yeni bir Anayasa'nın yapılması muhtemelen seçimden sonrasına kalabilir. Bu yine partinin yetkili kurullarının ve Sayın Başbakanın takdir edeceği bir şeydir. Kesin olan şudur; referandumda 'evet' sonucunun çıkması, böyle bir güçlü destek çıkması, sıfırdan yazılmış, çağdaş bir Anayasa talebinin çok güçlü olduğunu gösteriyor. Toplumun idaresi budur. Biz siyasetçilerde bu iradeye destek vermek durumundayız'' yanıtını verdi.