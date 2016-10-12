Başkanlık sistemi Meclis'e geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği paketinin kısa sürede Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, "Sürekli güçlü bir siyasi iradeyi oluşturacak bir sistem değişikliği Türkiye'nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır" dedi.

Yıldırım, konuşmasında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Başbakan, Bahçeli'nin dün yaptığı konuşma ile ilgili olarak "Millet için örnek bir davranış sergiledi. Yaptığı açıklama umut verici bir açıklama" diye konuştu.

Devlet Bahçeli dün partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, başkanlık sistemi konusunun Meclis'te tartışılması gerektiğini ifade ederek "Bu anayasa değişiklik teklifi ya 367'yi aşarak kanunlaşacak, ya da 330'un üzerinde kalarak referanduma sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır. Bizim düşüncemiz mevcut sistemin güçlendirilmesidir. Milletimiz aksini söyleyecek olursa, buna da diyeceğimiz bulunmayacaktır" demişti.

Daha önceki Meclis dönemlerinde anayasa uzlaşma komisyonlarında üzerinde anlaşmaya varılan 60 maddeyi de kapsayan yeni bir anayasa paketini Meclis'e sunacaklarını ifade eden Binali Yıldırım, "Diğer eksik kalan maddeleri de tamamlayarak bunu Meclis'e getireceğiz. Biz hazırız. Bu yolda adımları da atacağız. Kararı ya Meclis verecek ya da millet verecek. Milletin verdiği karar en doğru karardır" dedi.

Yıldırım, yeni anayasa için Meclis'te yapılacak oylamanın sonucuna bakılmaksızın çıkacak onayın referanduma götürüleceğini de ifade etti:

"İster 367, ister 330, her iki onayı da sonunda halkoyuna sunacağız. Son sözü millet söyleyecek. Sürekli güçlü bir siyasi iradeyi oluşturacak bir sistem değişikliği Türkiye'nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır."

Başkanlık sistemi konusunda ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Meclis'teki üçüncü büyük parti olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mayıs ayında yaptığı bir konuşmada başkanlık sisteminin toplumdaki ayrışmayı artıracağını ifade ederek "Başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" demişti.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki başkanlık sistemi açıklamalarına tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise açıklamanın AKP'ye ve başkanlık sistemine destek anlamına geldiğini ifade ederek, "MHP politikası geride bıraktığımız bir buçuk yıllık süre içinde aslında AKP ve Erdoğan'ı destekleyen, burada saflaşan bir politik çizgi olmuştur. Son açıklamasını da daha somut hale getirilmesi olarak görüyorum" dedi.

Yüksekdağ, Meclis'in parlamenter sistemi güçlendirmeye odaklanması gerektiğini de ifade etti.