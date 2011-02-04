'Başkanlık sistemi' Erbakan'dan kalma!

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ERDOĞAN 'İSTİKRAR İÇİN ŞART' DİYOR





MSP'NİN 1977 BİLDİRGESİ





Başbakan Erdoğan'ın savunduğu başkanlık sisteminin, Milli Görüş'ten hocası Necmettin Erbakan'ın da hayali olduğu ortaya çıktı. Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı ve 12 Eylül'de kapatılan MSP de 33 yıl önce 'Başkanlık Sistemi'ne geçme vaadinde bulunmuştu.Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:İşte tarihin tozlu arşivleri arasında MSP'nin 5 Haziran 1977 Milletvekili Seçimleri'ne yönelik, 'İnananlara Müjde', 'Zafer İnananlarındır', 'Ve Zafer Yakındır' sloganlarıyla hazırladığı 'Seçim Beyannamesi'ne ulaştı. Beyannamenin 'MSP'nin Anayasa'da Yapacağı Değişiklikler' başlıklı 89'uncu sayfasında ilk sırada 'Başkanlık sistemine geçilmesi' vaadi yer alıyor. Bu vaadin hemen ardından 'Başkanın doğrudan doğruya millet tarafından seçilmesi' maddesine yer verilmiş.'İstikrar için başkanlık sistemi gerekli' diyen Başbakan Erdoğan sistemi en son şu sözlerle savundu: 'Başkanlık sistemini parlamentoyu dışlayan bir sistem olarak görmüyorum. Başkanın her dediği olacak diye bir şey yok. Hem Temsilciler Meclisi, hem Senato'dan geçecek. Mesela başkan harcamaları Senato'dan geçiriyor. En ileri demokrasi deyince halkımız nereye bakıyor? ABD ve İngiltere'ye. ABD'de hangi sistem var? Başkanlık sistemi. Halkım bunu düşünsün ve neden Türkiye de başkanlık sistemine geçmesin?'- Senatonun kaldırılması- Millet Meclisi'nde temsilci adedinin 300'e indirilmesi- Referandum hakkının tanınması- Seçim, nüfus sayımı ve plan devrelerinin birbirleriyle ahenkli bir şekilde akort edilmeleri- Temel hak ve hürriyetlerin tam ve kamil manada tevellisini sağlamak için; yanlış tatbikata vesile teşkil eden hükümleri değiştirmek kararındayız.