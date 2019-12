Başkanlık savaşı sanala sıçradı

ABD'de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyalarını olanca hızıyla sürdüren Demokrat Parti adayı Barack Obama ve Cumhuriyetçi Parti adayı John McCain ile parti taraftarları, sanal ortamda da birbirleriyle yarışıyor.



ABD Başkan adayları, internetin yaygınlaşması ve hızlanmasıyla birlikte 21. yüzyılın en etkin iletişim kanalları haline gelen video paylaşım siteleri, sosyal paylaşım ağları, bloglar, kablosuz ağa sahip cep telefonları üzerinden de seçmenleri etkilemeye çalışıyor.



Teknolojiden en ileri şekilde faydalanan Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama'nın, resmi internet sitesi üzerinden yayın yapan "Barack TV"si ile "My.BarackObama.Com" adlı "blog"u bulunuyor. Obama taraftarları, yine resmi web sitesi aracılığıyla, "mobil" bölümünden cep telefonlarına resim ve melodi ekleyebiliyor, "Obama Mobil"e üye olup Demokrat Parti ile ilgili bilgileri anında cep telefonlarına gelen mesajlarla öğrenebiliyor.



Cumhuriyetçilerin başkan adayı John McCain de Obama gibi en ileri iletişim kanallarının kullanıldığı bir internet sitesine sahip. Her gün yeni videolarla güncellenen bir multimedya sayfasını resmi sitesinde kullanan McCain, içinde 3 bölüme ayrılan "blog"uyla da destekçilerini bir araya getiriyor.



Video ve sosyal paylaşım siteleri



Her iki başkan adayı, YouTube ve Black Planet gibi önde gelen video paylaşım siteleri, Facebook, MySpace gibi sosyal paylaşım siteleri, Flickr gibi fotoğraf paylaşım siteleri ile pek çok "blog" sayfasında da kozlarını

paylaşıyor.



Derlenen son bilgilere göre, Facebook'ta kurulan gruplar, eklentiler ve uygulamalarda toplam 1 milyon 800 bin Obama taraftarı bulunurken, bu rakam Demokrat Parti adayı için MySpace'de 520 bin civarında. Cumhuriyetçi aday John McCain de Facebook ve MySpace'de adına açılan 500 binin üzerinde grup ve uygulamaya sahip.



Yine her iki aday da dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube'da politika başlığı altında kurdukları kanallarını son seçim konuşmaları, reklamlar ve benzeri video uygulamaları ile anında güncelleyerek internet kullanan seçmenleri etkilemeye çalışıyor.



Sitelerden seçim için farklı uygulamalar



Başkanlık seçimlerinde, internet arama motorları ile dünyaca ünlü internet siteleri de farklı uygulamalar ile hizmet vererek ABD'li seçmenleri bilgilendiriyor.



"Google Earth" aracılığıyla hizmet veren "Map the Candidates" sitesi, her iki partinin başkan ve başkan yardımcısı adaylarının yaptığı ve yapacağı etkinlikleri interaktif harita aracılığı ile seçmenlere duyuruyor.



Arama motoru "Yahoo", seçimler için özel olarak hazırladığı flash programı tabanlı sayfası ile Obama ve McCain hakkındaki son bilgileri kullanıcılarına eyalet eyalet sunuyor.



Pek çok farklı dilde yayın yapan en büyük "online ansiklopedi" Wikipedia'da ise Kasım ayında yapılacak seçimlerde yarışacak tüm adaylarla ilgili düzenlenen özel sayfada, kampanya bağışlarından, detaylı özgeçmişlere, kamuoyu araştırmalarından, önseçim sonuçlarına hemen her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. (AA)