Başbakan Binali Yıldırım başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin yaptığı son açıklamada, "Başkanlık sistemi gelirse Türkiye bölünür" diyorlar. Asıl başkanlık gelmezse Türkiye'nin bölünme riski var" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, "Buradan açıkça söylüyorum. Başkanlık üniter yapıyla olacak. Hiç kimse başkanlık, eyalet sistemini getirecek, başkanlık bölünme getirecek diye tezviratlarda, yalan yanlış beyanlarda bulunmasın" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamının anayasal konumu ile ile ilgili tartışmalara da değinen Yıldırım, "Cumhurbaşkanı artık halk tarafından seçilmiştir, dolayısıyla siyasi sorumluluğu vardır. Mevcut anayasada sorumsuz diye yazılmış olması bu gerçeği değiştirmez. O halde yapılacak olan mevcut durumu, mevcut anayasa ile uygun hale getirmektir. Bunun için başkanlık sistemi de dahil anayasamızda ihtiyaç duyulan değişiklikleri gelin birlikte gerçekleştirelim. Meclis'te konuşalım ama yetmez işi sahibine götürelim" dedi.

Yargı, yürütme ve yasamanın birbirinden ayrı olduğu bir anayasadan bahsettiklerini söyleyen Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"CHP karışmazsa, bu işe destek vermezse de biz bu hedefimizden vazgeçecek değiliz. Anayasa değişikliğimizi en kısa sürede Meclis'e getireceğiz. Meclisimiz gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra inşallah inanıyorum ki işi millete havale edecek. Millete havale edilen her sorun çözülür. Bugüne kadar milletin görevi krizleri çözmek olmuştur. Hükümetler işin içinden çıkamadığı her işi millete götürmek mecburiyetindedir. Bu önemli değişikliği, Türkiye'nin yeni nesil demokrasisini belirleyecek bu değişimin de mutlaka milletin onayından geçmesi gerekiyor"