'Başkanlık divanı oluşunca görevlendirmeyi yapacağım'

7 Haziran Genel Seçimlerinden sonra tek başına hükümet kurma sayısal çoğunluğunu elde edemeyen partiler ve meclis başkanlığı seçiminin tıkanmasından sonra hükümet kurma yetkilendirmesi için gözler Cumhurbaşkanına çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Şu anda hükümet kendi Meclis Başkanvekilini ve Grup Başkanvekillerini onlar da açıklayacaklar ve Meclis'te başkanlık divanı oluşacak. Bunlar bittikten sonra da Cumhurbaşkanı olarak ben görevlendirmeyi yapacağım" dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Ondan sonra da hükümet kurma süreci başlayacak. Görevi vereceğim de tabii ki en fazla milletvekiline sahip olan partinin genel başkanı olacaktır. Bunu da süratle en kısa zamanda başkanlık divanı belli olduktan sonra bu görevlendirmeyi yapacağım. Temenni ederim ki tüm siyasi partilerimizin ve onların genel başkanlarının bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri ve bir an önce hükümetin kurulmasıdır. Meclis Başkanlık Divanı'nın kurulmasının ardından başlayacak olan koalisyon görüşmelerinin yapıcı bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını temenni ediyorum" dedi.