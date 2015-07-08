T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Başkanlık divanı oluşunca görevlendirmeyi yapacağım'

'Koalisyon görüşmelerinin yapıcı bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını temenni ediyorum'

08 Temmuz 2015 01:48

7 Haziran Genel Seçimlerinden sonra tek başına hükümet kurma sayısal çoğunluğunu elde edemeyen partiler ve meclis başkanlığı seçiminin tıkanmasından sonra hükümet kurma yetkilendirmesi için gözler Cumhurbaşkanına çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Şu anda hükümet kendi Meclis Başkanvekilini ve Grup Başkanvekillerini onlar da açıklayacaklar ve Meclis'te başkanlık divanı oluşacak. Bunlar bittikten sonra da Cumhurbaşkanı olarak ben görevlendirmeyi yapacağım" dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Ondan sonra da hükümet kurma süreci başlayacak. Görevi vereceğim de tabii ki en fazla milletvekiline sahip olan partinin genel başkanı olacaktır. Bunu da süratle en kısa zamanda başkanlık divanı belli olduktan sonra bu görevlendirmeyi yapacağım. Temenni ederim ki tüm siyasi partilerimizin ve onların genel başkanlarının bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri ve bir an önce hükümetin kurulmasıdır. Meclis Başkanlık Divanı'nın kurulmasının ardından başlayacak olan koalisyon görüşmelerinin yapıcı bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını temenni ediyorum" dedi.

 

ETİKETLER

erdoğangörevlendirmene zaman yapacakhükümethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24