-BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI BELEDİYE İLE İCRALIK OLDU ÇİÇEKDAĞI (A.A) - 14.09.2010 - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Eski Köseli Belde Belediye Başkanı Veli Çakır'ın başkanlığını yaptığı belediyeden maaş alacağı olduğu gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Köseli Belde Belediye Başkanı Mehmet Sağlam, yaptığı açıklamada, Veli Çakır'ın görev yaptığı dönemde üç maaş tutarındaki alacağını alamadığı gerekçesiyle Çiçekdağı İcra Dairesine başvuruda bulunduğunu, bu nedenle belediye hakkında icra takibinin yapıldığını söyledi. Sağlam, Çiçekdağı İcra Dairesinden gelen görevlilerin makamdaki bilgisayar, televizyon, makam masası ve koltuğu ile misafir koltuklarının tespitini yaparak tutanak tuttuğunu dile getirdi. Eski belediye başkanının alacağı nedeniyle makamdaki eşyaların haczedilip, kendilerine yediemin olarak bırakıldığını ifade eden Sağlam, ''Eski başkanın alacağını inkar etmiyoruz. Ancak, Veli Çakır görevi devrederken 7,5 milyon lira borç bıraktı, bu borçlar içerisinde Veli Çakır'ın maaş alacağı ile birlikte çalışanların da maaş alacakları var'' dedi. Belediye Başkanı Sağlam, Veli Çakır'ın Köseli'de 15 yıl muhtarlık, belde olduktan sonra da 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını, başlattığı icra takibinin takdirini kamuoyuna bıraktığını anlattı. Eski Belediye Başkanı Veli Çakır ise belediyeden görev yaptığı döneme ait maaş alacağının gecikme faiziyle birlikte 7-8 bin liraya ulaştığını söyledi. Mevcut belediye başkanının, bu borcu ödeme taraftarı olmaması nedeniyle hakkını icra yoluyla aramak zorunda kaldığını dile getiren Çakır, belediyeyi sadece kendisinin değil, başka alacaklıların da icraya verdiğini bildirdi.