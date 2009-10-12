'Başkanlığı yılbaşında bırakıyorum'

T24 - Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, başkanlık görevini yeni yılda bırakacağını açıkladı. Bu kararı çok daha önceden aldığını, kendisinden önceki iki başkanın da 3'er yıllık sürelerle görev yaptıklarını hatırlatan Yalçındağ, doğal olarak böyle bir teamül oluştuğunu ve geçen bahar aylarında Başkanlar Kurulu'nda bu niyetini dile getirdiğini söyledi.

Referans gazetesinden Erdal Sağlam'ın sorularını yanıtlayan Yalçındağ, bu ay yapılacak Başkanlar Kurulu'nda görevden ayrılacağını eski başkanlara da resmen deklere edeceğini söyledi. Yalçındağ, "Aslında 3 yıl başkanlık görevi için uygun süre ve zaten bir süredir hep aynı sürelerle yapılabiliyor. Bu nedenle ocak ayında yapılacak genel kurulumuzda, tüzük değişikliği yapılıp başkanlık süresinin 3 yıl olarak resmileştirilmesi gerektiğini bir süredir kendi içimizde konuşuyoruz" diye konuştu.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, bu ayrılığı çok önceden köşesinden duyurmuştu. İşte o yazı:











Erdal Sağlam'ın Referans'ta yayımlanan (12 Ekim 2009) yazısı şöyle:



Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, başkanlık görevini yeni yılda bırakacağını açıkladı. Bu kararı çok daha önceden aldığını, kendisinden önceki iki başkanın da 3'er yıllık sürelerle görev yaptıklarını hatırlatan Yalçındağ, doğal olarak böyle bir teamül oluştuğunu ve geçen bahar aylarında Başkanlar Kurulu'nda bu niyetini dile getirdiğini söyledi.

TÜSİAD çevrelerinde Yalçındağ'ın bu kararı zaten biliniyordu. Yalçındağ epey süredir, benim de aralarında bulunduğum bazı gazetecilere, "Ocak ayı bir gelse artık..." diyordu ama bunun yazılmasını istemiyordu.

TÜSİAD Başkanı Yalçındağ ile SEDEFED ve Kayseri Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği toplantı nedeniyle gittiği Kayseri'de sohbet imkânı bulduk. Dün akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı yemekte yer alan Yalçındağ, bugün toplantıda bir konuşma yapacak.

Sohbetimizde ilk kez kamuoyuna açık biçimde görevden ayrılacağını ifade eden Yalçındağ, bu ay yapılacak Başkanlar Kurulu'nda görevden ayrılacağını eski başkanlara da resmen deklere edeceğini söyledi. Yalçındağ, "Aslında 3 yıl başkanlık görevi için uygun süre ve zaten bir süredir hep aynı sürelerle yapılabiliyor. Bu nedenle ocak ayında yapılacak genel kurulumuzda, tüzük değişikliği yapılıp başkanlık süresinin 3 yıl olarak resmileştirilmesi gerektiğini bir süredir kendi içimizde konuşuyoruz" diye konuştu.





'Artık ülkemi hem aklım hem gönlümle seviyorum'







Sohbetimizde, son Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında yaşanan tartışma da gündeme geldi. Aslında YİK toplantısının yönetimde bulunduğu 8 yıl içerisinde gördüğü en canlı, en verimli toplantılardan biri olduğunu, herkesin kürsüye çıkıp tartışmalara katıldığını söyleyen Yalçındağ, Yıldırım Aktürk ile yaşanan tartışma konusunda ise "Yıldırım Bey eski üye ve herkes bu tür çıkışlarını zaten biliyor. O nedenle fazla üzerinde durmak istemiyorum" dedi. Bazı üye arkadaşlarının, Aktürk'ün Haysiyet Divanı'na verilmesini istediklerini kaydeden Yalçındağ, "Böyle bir şeye gerek görmüyorum, böyle bir girişimde bulunmayacağım" diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Yalçındağ, son YİK toplantısında içten konuşmalar olduğunu, hatta kendisinin de çıkıp, "Eskiden ülkemi kalbimle severdim, TÜSİAD Başkanlığı'ndan sonra hem aklım hem kalbimle seviyorum ülkemi" diye itirafta bile bulunduğu söyledi.

Bu söylediklerinde çok samimi olduğunu, TÜSİAD'ın gerçekten çok büyük bir işlev gördüğünü kaydeden Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Hem içeriden hem dışarıdan TÜSİAD'ın referans olarak görülmesi boşuna değil" dedi. Başkanlık sürecinin kendisi açısından da çok öğretici olduğunu, ekonomiye başka sektörlerden makro ölçekte bakıp, yurtiçi ve yurtdışı siyasi gelişmelerin tam içinde yer almasının, İstanbul dışına çıkıp olaylara Anadolu'dan bakmasının insana çok şey öğrettiğini dile getiren Yalçındağ, "Yani 360 dereceden olaya bakabiliyorsunuz, onun için artık hem aklım hem kalbimle seviyorum ülkemi diyebiliyorum" diye konuştu.

TÜSİAD'da kendisinden sonra bu işi layıkıyla götürebilecek çok sayıda işadamı bulunduğunu, herkesin bu görev için aday olabileceğini vurgulayan Yalçındağ, "2008 yılında yoğun raporlar yılı olmuştu. Bu yıl bütçeye, disipline ağırlık verdik ve bütçe fazlası verip borçları kapatacağız. Yani gelecek yıl, yeniden yoğun raporların yayımlandığı bir yıl olacaktır" dedi.

Yalçındağ, TÜSİAD yönetimi ile üyeleri arasında kopukluk ve görüş ayrılığı olduğu iddialarına karşılık ise aksine tüm üyelerle birebir ilişki kuracak mekanizmalar oluşturduklarını, sektör toplantıları ve düzenledikleri, gruplar halinde yemeklerle herkesle birebir temas kurduklarını, Genel Sekreter Zafer Yavan'ın geri kalan tüm üyelerle yüz yüze görüşmeler yaptığını hatırlatarak, "Yıl sonuna kadar üyelerimizden birebir görüşmediğimiz kimse kalmayacak, söylenenlerin aksine üyelerle ilişki ve temas arttı, hiç olmadığı kadar bir birliktelik sağlandı" dedi.

Al Capone sorusu

Arzuhan Doğan Yalçındağ, 23 Ocak'ta yapılacak genel kurulda görevini bıraktıktan sonra grup şirketlerindeki görevlerine geri döneceğini söyledi. TÜSİAD Başkanlığı'nın zor ve sorumluluk isteyen bir görev olduğunu, bu nedenle layıkıyla yapılmaya çalışıldığında tüm mesaiyi vermek gerektiğini hatırlatan Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Zaten böylesine zor ve yorucu bir görev 3 yıldan daha fazla da pek yapılamaz, çünkü her şeyden fedakârlık etmek gerekiyor" diye konuştu.

Sohbet sırasında söz bir ara Başbakan Tayyip Erdoğan'ın geçenlerde Aydın Doğan için, yabancı basına yaptığı, büyük tepki alan "Al Capone benzetmesi" ne geldi. Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın bu söz üzerine yüz hatlarının hemen değiştiğini söylemem gerek. Yalçındağ, "Benim canım babam ve eli silahlı bir katil... Ne diyeyim!" dedi. Başka bir şey söylemedi