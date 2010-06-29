T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başkanların hamburger keyfi

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, görüşmenin ardından soluğu hamburgecide aldılar.

29 Haziran 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Beyaz Saray menüsüyle sınırlı kalmak yerine ilginç bir öğle yemeği tercihi yaptı. İkili, bugün yaptıkları görüşmenin ardından soluğu hamburgecide aldılar.

İkili zirvenin ardından iki devlet adamı, beraberlerindeki heyetleri arkasına katıp, büyük bir araba konvoyuyla Beyaz Saray'a altı dakika uzaklıktaki hamburger salonuna gitti. Ceketlerinden de kurtulan Obama ve Medvedev'e hamburger ziyafeti boyunca iki çevirmen eşlik etti.

Obama çedar peynirli, soğanlı, domatesli, marullu, turşulu çizburger yerken yanında soğuk çay tercih etti. Medvedev'in menüsü ise çedar peynirli, soğanlı, jalapeno biberli ve mantarlı çizburger oldu. Medvedev çizburgerinin yanında ise asitli içeceği tercih etti.

Bir dönem hamburger ve Coca-Cola'yı bile ideolojik savaş aracı olarak kabul eden iki ülkenin bugünkü liderlerinin yediği bu menü, siyasi tarihe de oldukça ilginç bir fotoğraf bırakmış oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24