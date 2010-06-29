Başkanların hamburger keyfi

T24-

İkili zirvenin ardından iki devlet adamı, beraberlerindeki heyetleri arkasına katıp, büyük bir araba konvoyuyla Beyaz Saray'a altı dakika uzaklıktaki hamburger salonuna gitti. Ceketlerinden de kurtulan Obama ve Medvedev'e hamburger ziyafeti boyunca iki çevirmen eşlik etti.

Obama çedar peynirli, soğanlı, domatesli, marullu, turşulu çizburger yerken yanında soğuk çay tercih etti. Medvedev'in menüsü ise çedar peynirli, soğanlı, jalapeno biberli ve mantarlı çizburger oldu. Medvedev çizburgerinin yanında ise asitli içeceği tercih etti.

Bir dönem hamburger ve Coca-Cola'yı bile ideolojik savaş aracı olarak kabul eden iki ülkenin bugünkü liderlerinin yediği bu menü, siyasi tarihe de oldukça ilginç bir fotoğraf bırakmış oldu.