Başkanlar takımlarından memnun değil!..

Yıldırım hayal kırıklığı yaşıyor

Polat da memnun değil

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi için koyduğu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Takımımız böylece hem taraftarlarımızı hem de bizi hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin 70. sayısında yer alan, "İçinde bulunduğumuz dönemi aşacağız" başlıklı yazısında, Fenerbahçe'nin tüm takımlarının ve sporcularının, yarıştığı tüm branşlardaki tek hedefinin başarı olduğunu vurgulayarak, "Başarının göstergesi ise; kazanılan şampiyonluk, kupa ve madalyalardır. Her sezon takımlarımızdan ve sporcularımızdan beklentimiz, performanslarını daha ileri götürmeleri ve başarıda istikrarı yakalamalarıdır.Futbol takımımıza yaptığımız yatırımlar bu hedef doğrultusunda olmuştur. Ancak futbol takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi için koyduğumuz hedefe ulaşamamış, hem taraftarlarımızı hem de bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.Polat, sarı-kırmızılı kulübün yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Aralık ayı sayısında yayınlanan yazısında, sezon başında, büyük beklentilerle taraflı tarafsız birçok spor otoritesinin gözünde Galatasaray tarihinin en güçlü kadrosu olduğu kabul edilen bir kadro kurduklarını ifade ederek, "Bu takımın inişli çıkışlı seyrini hep birlikte yaşadık.Bir yandan UEFA Kupası'nda açıkladığımız hedefine ulaşma potansiyeli giderek daha fazla kişi tarafından kabul edilen bir Galatasaray...Diğer yandan Türkiye Süper Ligi'nde hepimizin çok büyük önem verdiği ezeli rekabette tüm camiamızı üzen Galatasaray. Bu istikrarsız grafiğin en kısa zamanda düzeltilerek, tüm hedeflerde yolumuza daha güvenle devam edebilmek için gereken bütün önlemleri yönetim kurulumuz gecikmeksizin uygulamaya koyacaktır" dedi.