-BAŞKANLAR KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - CHP il başkanları yarın gerçekleştirilecek kurultay öncesi yapılan toplantıda, bugün doğum günü olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladı. Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının sonuna doğru söz alan Trabzon İl Başkanı Volkan Canalioğlu, bugün CHP liderinin doğum günü olduğunu hatırlattı. Canalioğlu, ''sağlık, mutluluk ve başarı dilekleri'' ile Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı. Canalioğlu'nun kutlama konuşmasının ardından il başkanları da alkışlarıyla Kılıçdaroğlu'nu kutladı. Kılıçdaroğlu da doğum gününü hatırladıkları için il başkanlarına teşekkür etti. CHP Lideri, 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğdu.