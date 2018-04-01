T24 LogoT24 Logo
Spor

Başkanlar, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi yemekte bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sarı kırmızılı kulübün düzenlediği yemekte bir araya geldi

01 Nisan 2018 23:27

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, sarı kırmızılı kulübün düzenlediği yemekte bir araya geldi.
Sarı kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Muharrem Usta, \"Sporun temelinde dostluk var, centilmenlik var, fair play var. Bu rekabetin sonunda nasıl bir görüntü verdiğiniz çok önemli. Sadece skor ya da maç olarak bakmamak lazım. Bizim gibi yöneticilerin bu topluma iyi şeyler söylemesi ve gençlere örnek olması lazım. Oyuncularımız ve her iki güzide camia çok güzel bir mesaj verecektir. Seyir zevki güzel bir maç olmasını diliyorum\" dedi ve Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'un ardından ilk kez karşılaştığı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz\'i tebrik etti.
Mustafa Cengiz ise \"Sevgili başkanıma ve Trabzonspor taraftarlarına hoş geldiniz diyorum. Kendimize ve rakibimize saygı için bir start aldık. Rakipler bunu başlatsa da başlatmasa da biz bunu yürütme ve uygulama kararı aldık. Trabzon bir futbol kenti. Halen altyapıdan en kaliteli futbolcuyu üreten coğrafya Trabzon\'da. Bu açıdan Trabzon\'a futbolsever olarak saygı duyuyorum. İki camianın birlikte dostlukla birbirini kırmadan mücadele etmesi en büyük arzumuz. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olmasını diliyorum\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigGalatasarayTrabzonsporGalatasaray Başkanı Mustafa CengizTrabzonspor Başkanı Muharrem UstaSarıMuharrem UstaBuSadeceBizimOyuncularımızSeyirGalatasaray Olağanüstü Seçimli Genel KurulMustafa Cengiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24