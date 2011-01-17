-BAŞKANIN OĞLU 7 KİŞİYİ YARALADI MALATYA (A.A) - 17.01.2011 - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat beldesinde meydana gelen silahlı saldırıda, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Polat Belediye Başkanı Hasan Orman'ın oğlu Çetin Orman, husumet beslediği Atilla Eğilmez'e beldenin Akpınar Meydanı'nda av tüfeğiyle ateş etti. Eğilmez'e isabet etmeyen saçmalar, olayla ilgisi olmayan 7 kişiye isabet etti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Emre Bulanık, Aykut Yaşar, Ali Yağmur Sertaç, Çağrı Akbayrak, Mustafa Korkmaz, Soner Güneş ve Alper Akbıyık çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olduğu belirtilen Mustafa Korkmaz ve Soner Güneş'in daha sonra Malatya Beydağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Saldırgan, olaydan sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.