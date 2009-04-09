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Yaşam

Başkanın çiçekleri açık arttırmada!

Bolu'da belediye başkanı seçilen AKP'li Alaaddin Yılmaz'ı kutlamak için gönderilen çiçekler, açık arttırma ile satılacak.

09 Nisan 2009 03:00

Bolu Belediye Başkanı AKP'li Alaaddin Yılmaz'ı, başkan seçilmesi nedeniyle kutlamak isteyenlerin gönderdiği çiçekler, açık arttırma ile satılarak, geliri, yoksullara yardım için kurulan Hayır Çarşısı'na bağışlanacak.

Yerel seçimleri ikinci defa kazanarak başkan seçilen Alaaddin Yılmaz'ı kutlama ziyaretleri devam ediyor. Başkan Yılmaz'ı ziyarete gelenlerin getirdikleri çiçekler ise makam odasına sığmayınca koridora konuluyor.

2004 yerel seçimlerinde de olduğu gibi, yine aynı şekilde çiçeklerin satılmasına karar verildi. Cumartesi günü Belediye Nikah Salonu'nda yapılacak açık arttırma ile yaklaşık 100 çiçek satışa sunulacak. Çiçeklerin satışından elde edilecek gelir, yoksullara yardım için kurulan Hayır Çarşısı'na bağışlanacak.

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