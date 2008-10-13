Başkanın aracı da şüpheli

DTP'li Tunceli Belediye Başkanı Songül Erol Abdil’in makam aracı jandarma tarafından durduruldu ve araçta bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi. Jandarmanın, uygulamayı “şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapılması” yönünde aldığı mahkeme kararı ile gerçekleştirdiği belirtildi.



Belediye Başkanı Abdil, Tunceli İl Genel Meclis üyesi Özgür Söylemez ve Özel Kalem Müdürü Gürgan Zengin belediye başkanlığına ait makam aracı ile Kızıltepe Festivali'ne katılmak üzere dün Tunceli’den yola çıktılar. Saat 12.30 sıralarında Tunceli-Elazığ il sınırında bulunan Elmalı Jandarma Karakolu'nda grevli jandarmalar tarafından durdurulan Abdil ve beraberindekilerin, kimliklerine bakılmak istendi. Resmi plakası ve forsu bulunan makam aracının durdurulması üzerine, Belediye Başkanı Abdil’in kendisini ve araçtakileri tanıttı, ancak jandarmalar kimlik kontrolü yapılmasında ısrar etti.



Yaklaşık yarım saat süren tartışmanın ardından araçta bulunan Tunceli İl Genel Meclis üyesi Özgür Söylemez, Belediye Özel Kalem Müdürü Gürgan Zengin ile araç şoförü Zeki Gönen’in kimliklerini kayıt altına alan jandarma, aracın geçişine izin verdi.

