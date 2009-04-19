Başkanı Gül'e görüşürken Somali'ye şeriat geldi

Şeyh Ahmed destek istedi

Batı yanlısı hükümet güçleriyle radikal İslamcılar arasında 1991’den bu yana iç savaş yaşanan Somali’de parlamento, ülkenin tamamında şeriat kurallarının uygulanmasını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.Somali Meclis Başkan Yardımcısı Osman İlmi Bokor, mecliste dün yapılan oylamada hazır bulunan 340 milletvekilinin tamamının, şeriat uygulamalarının tüm ülke genelinde geçerli olması yönünde oy kullandığını kaydetti. Somalili milletvekilleri, şeriat ilan edilmesiyle birlikte, hükümet karşıtı radikal İslamcılara halk desteğinin azalmasını umduklarını söyledi.Oylamaya katılan milletvekillerinden Muhammed Dere, “Bu büyük bir gün, bu yasanın kabul edilmesi için uzun zamandır bekliyorduk. Bu kararın, ülkedeki şiddet olaylarını azaltmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.Karar gereğince İslam bilginleri ve imamlardan oluşan bir kurul ülkede geçerli olan anayasayı inceleyecek ve İslam’a ters düşen maddeleri değiştirecek.Somali’nin büyük bölümü, geçen ocak ayında BM’nin desteğiyle kurulan geçiş dönemi hükümetinin kontrolü dışında bulunuyordu. Somali topraklarının orta ve güneyine hâkim olan radikal İslamcı gruplar, bu bölgelerde uzun zamandır şeriat kurallarını uyguluyordu.Geçiş hükümeti yetkilileri de geçtiğimiz aylarda, şeriat ilan edilmesine sıcak baktıklarına dair açıklamalarda bulunuyordu. Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, geçen şubat ayında görüştüğü yerli ve yabancı din adamlarına şeriat kurallarının tüm ülkede uygulanmasını destekleyeceği sözünü vermiş, Ulaştırma Bakanı Ferhan Ali Mahmud da geçen ay bir grup gazeteciye, “Şeriat, sorunlarımızın çözülebilmesi için tek seçenek” demişti.Somali, otorite boşluğundan yararlanarak Aden Körfezi çevresinde gemilere saldıran Somalili korsanların faaliyetleri nedeniyle de son zamanlarda uluslararası camianın gündemine giriyordu. Somalili korsanlar 2008’de yaklaşık 100 gemiye saldırırken, 2009’da bu sayı şimdiden 25’i bulmuş durumda.Ülkesinde parlamentonun şeriatı kabul ettiği sırada Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki gün Ahmed onuruna Çankaya Köşkü’nde resmi akşam yemeği verdi.Gül, Somali’nin Aden Körfezi’nde ve dünya ticaret yolları üzerinde sahip olduğu stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca ilgi çeken bir konumda olduğunu, ancak bu stratejik önem ve ilginin, Somali halkına her zaman huzur ve refah getirmediğini söyledi. Ahmed de, ziyaretiyle iki ülke arasında eskiye dayalı ilişkileri yeniden canlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.Ahmed, “Özellikle güvenlik, istikrar ve yeniden yapılanma için desteğe ihtiyacımız var” dedi. Ahmed, Ankara‘daki temaslarını tamamladıktan sonra dün İstanbul’a gitti.