Başkandan polise tepki: Ben casus muyum?

Şanlıurfa’da AKP’den istifa eden SP’ye geçen Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba polis tarafından görüntülendiğini görünce tepki gösterdi: Ben casus muyum? Size emir verenler yanlış yapıyor.





Yeniden aday gösterilmeyince AKP’den istifa edip, Saadet Partisi’ne (SP) geçen ve bu partiden bir kez daha aday olan Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, esnaf gezisi sırasında kendisini görüntüleyen polislere, “Ben belediye başkanıyım, casus değilim” diye tepki gösterdi. Koruma polisine de “Artık seni de istemiyorum” diyerek gönderen Fakıbaba, baskı altında olduğunu ileri sürdü.



Beraberindeki yardımcılarıyla birlikte Evren Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafı ziyaret eden Fakıbaba, cuma namazını sitede bulunan Evren Sanayi Camii’nde kılıp bölgedeki esnafları dolaşarak sohbet etmeye başladı. Sadece bir yerel televizyon ve belediye basın bürosu görevlilerinin takip ettiği ziyaret sırasında, Başkan Fakıbaba’nın bu gezisini Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli üç polis memuru da fotoğraflayıp, görüntülemeye başladı.



Polislerin kendisini takip etmesinden rahatsız olan Fakıbaba, bir süre sonra polisleri yanına çağırarak, “Ben sizi seviyorum. Siz ve tüm polisler benim evladımdır. Ama size emir verenler yanlış yapıyor. Burada halkımla bir aradayım. Üstelik ben belediye başkanıyım, casus değilim. Lütfen buradan ayrılın” dedi. Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerinin uzaklaşmaya başladığı sırada Fakıbaba, yanında bulunan koruma polisi Mustafa Çelenk’i de, “Sen de uzaklaş, artık seni de istemiyorum” diyerek yanından gönderdi. Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Yücetepe ve Habib Aslan’ın koruma polisinin gönderilmemesi ricasına rağmen Fakıbaba kararından vazgeçmedi.



'Baskı altındayım'



Yaşananların ardından esnaf ziyaretini sürdüren Fakıbaba, baskı altında olduğunu söyledi. Halkla iç içe olmayı sevdiğini ifade eden ve bugün de esnaf ziyareti için Evren Sanayi Sitesi’ne geldiğini anlatan Fakıbaba, “Halkımla sohbet ettiğim sırada birden polisler kameraları ile beni çekmeye başladı. Attığım her adımı görüntülemelerinden rahatsız oldum. Ben illegal faaliyet yürütmüyorum, bu kentin belediye başkanıyım. Böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuluyorsa öncelikle izin almaları gerekiyordu. Benden izin almadan ve bir adım önümde sürekli beni görüntülemelerinden duyduğum rahatsızlığı dile getirdim. Adaylığımı açıkladığımdan beri baskı altındayım. Beni baskı altında tutanları da halkımız çok iyi biliyor” diye konuştu.



Emniyet: Rutin uygulama



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, polisin ziyaret takibinin rutin uygulama olduğunu söyledi. Tüm toplu yürüyüşlerde ve kalabalık mekanlarda Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün görüntü aldığına değinen yetkililer, kamuya açık alanlarda çekim için kimseden izin alınmadığını da kaydetti.



'vali tarafsızlığını yitirdi'



Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, polis kameraları ile ziyaretlerinin takip edilmesine gösterdiği tepkinin ardından düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ı suçladı. Vali Yavaşcan’ın aday adaylığı sürecinde temayül yoklamasına gidip kendi aleyhine çalıştığı iddiasında bulunan Fakıbaba, kendisinin yanında olan insanların baskı altına alındığını ileri sürdü.



Valinin talimatı ile ziyaretlerinde polis kamerası tarafından adım adım takip edildiğini ve çekilen görüntülerin deşifre edilerek, kendisine destek olan kişilerin milletvekilleri tarafından aranıp baskı altına alındığı iddiasını ortaya atan Fakıbaba, şunları söyledi:



“2.5 yıldır Vali ile iyi anlaşamadığımızı herkes biliyor. AKP beni aday göstermeyince ben de SP’den aday oldum ve halktan büyük destek aldım. Adaylığımı açıkladıktan sonra gittiğim her yerde büyük sevgi gösterileri ile karşılaştım. Bugün yaptığım esnaf gezisi sırasında baktım 3 tane kamera ile çekim yapılıyor. Kim olduğunu sorunca polis cevabını aldım. Tahmin ediyorum ki bu talimatı da Vali veriyor. Temayül yoklamasına benim aday olmamam için gitmişti. Bunu bildiğim halde sesim çıkmadı, ‘Devlet büyüğümüzdür olabilir’ dedim.



Fakat adaylıktan sonra benim gittiğim yere kamera gidiyor. Bir kamerayı anlarım ama üç kamera olması ve yakın mesafeden görüntü alınmasını anlayamam. Benim yanımda olan insanlar bir gün sonra milletvekilleri tarafından aranıyor ve aleyhime propaganda yapılıyor. Yani görüntüler deşifre edilip, aleyhime propaganda malzemesi yapılıyor. Gelinen noktada gözüküyor ki Vali tarafsızlığını yitirmiş ve güveni kaybetmiştir. Şanlıurfa önemli bir şehir.



Ben Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanımıza saygı duyuyorum ama bu bağlamda Şanlıurfa’nın hassas bir bölge olduğuna dikkat çekiyorum. Vali sanki bir il başkanı gibi olmuştur. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanıma sesleniyorum. Gerçekten Şanlıurfa’nın huzura ve tarafsız bir Vali’ye ihtiyacı var. Bunu kendi adıma değil, bunun özlemi içerisinde olan halkım adına konuşuyorum. İnşallah bu sesim duyulur. Vali’ye saygısızlığım olmadı ama o benim başkan olmamı istemedi. Fakat buna halk karar verir. Şu anda da Vali’nin halkı nasıl etkileyeceğinin kuşkuları var bende. Mevcut başkan ve aday olarak bu kuşkularımın giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu sözümüzü yetkililer yabana atmasın ve dikkate alsınlar.”



Vali Yusuf Yavaşcan, AKP’nin 4 Ocak’ta DSİ konferans salonunda yapılan temayül yoklamasına gitmiş, konunun gündeme gelmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada ise gerginlik olma ihtimaline karşı denetim amaçlı DSİ’ye gittiğini ama yoklama yapılan salona girmediğini ileri sürmüştü.



