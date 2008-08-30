Başkana 'Yoncanı yiyeyim' cezası

"Yonca kavşak ne zaman biter" diye soran kıza, "Yoncanı yerim" diyen Belediye Başkanı Bozgeyik, bin 500 YTL tazminat ödeyecek..



Mimarsinan Belde Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik, yine gündemde... Kendisine "Başkanım yonca şeklindeki kavşak ne zaman bitecek" diye soran 20 yaşındaki üniversiteli genç kıza "Hay senin yoncanı yiyeyim" diyerek karşılık veren Başkan Bozgeyik, mahkeme tarafından 1.500 YTL tazminat cezasına çarptırıldı.

Üniversite öğrencisi M.Z.'nin 12 Temmuz 2005'te Büyükçekmece savcılığa verdiği dava dilekçesine göre olay şöyle gelişti: Mimarsinan Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa bilgisayar kursu düzenledi. Kursa 9 ay devam eden genç kız, 65 kursiyer için düzenlenen diploma törenine katıldı. Diplomaları dağıtan Başkan Cuma Bozgeyik, kursiyerlerin, 'Belde ile ilgili merak ettiklerini sorabileceğini' söyledi.

Bunun üzerine M.Z., Bozgeyik'e kendisinin de oturduğu Batıköy'de inşa edilen 'yonca yaprağı' şeklindeki kavşağın ne zaman bitirileceğini sordu. Başkan, tüm davetliler önünde genç kıza, "Senin yoncanı yiyeyim" dedi.



KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ

Küçük düşürüldüğünü savunan M.Z., soluğu adliyede aldı. Bozgeyik hakkında kamu davası açıldı. 25 Aralık 2006'ta sonuçlanan davada Bozgeyik'in 1.740 YTL ödemesine karar verilmişti. Genç kız, Başkan Bozgeyik'e ikinci davayı ise 10 Temmuz 2007'de Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtı. Dava sonucunda mahkeme, Bozgeyik'i 1.500 YTL ödemeye mahkûm etti. Ancak rakamı az bulan genç kızın ailesi, "Parayı sosyal kuruluşlara dağıtacağız. Bu tip insanlar davranışlarına dikkat etmeli" ifadesini kullandı.



AKP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ



Mimarsinan Belde Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik, hakkında anlattığı bir fıkrayla Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Başkan Bozgeyik, SABAH'ın ortaya çıkardığı fıkra nedeniyle partisi AKP'den ihraç edilmişti.



Yayın tarihi: 30 Ağustos 2008, Cumartesi

Web adresi: http://www.sabah.com.tr/2008/08/30//haber,84332B2CB655475599D21240E93C5E2F.html

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