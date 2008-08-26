Başkan'a TOKİ'den ev

Konya'nın Akören ilçesinde Belediye Başkanı Tahir Dinç, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca yapılan alt gelir grubu konutlarından ev sahibi oluyor.

TOKİ'nin Akören Belediyesi Dolukuyu yolu üzerinde alt ve üst gelir grubu için yaptıracağı 144 konutun kura çekimi yapıldı.

Alt gelir grubuna yönelik yapılan 8 bloktaki 128 konut brüt 81.52 metrekareden oluşuyor. Bu konutlardan almak isteyenler, 2 bin YTL peşinat ödüyor. Taksitler konut tesliminden sonra başlıyor ve 18 yıl vade uygulanıyor. Taksitleri de projeye göre 275-340 YTL arasında değişiyor. Alt gelir grubuna yönelik konutlardan vatandaşlar, borcu bitene kadar konutu devredemiyor ve ayrıca ikamet şartı aranıyor.

Üst gelir grubuna yönelik 1 blokta ise 16 daire bulunuyor. Bu konutlardan edinmek isteyenler, 3 bin YTL peşinat ödüyor. Konut tesliminden sonra başlayan taksitler için 120 ay vade ygulanıyor.

Konutların aylık ödemeleri ise projeye göre farklılık gösteriyor. TOKİ tarafından mart ayında ihalesi yapılan ve yaklaşık 2 ay önce çalışmalara başlanan konutların kaba inşaatının 1.5-2 ay içerinde tamamlanacağı öğrenildi. 144 konutun Haziran 2009'da teslim edileceği bildirildi.



Evim yok



TOKİ'nin Akören'e yaptırdığı alt gelir grubu konutlarından edinen Belediye Başkanı Dinç, Akören'de evinin olmadığını ve TOKİ sayesinde konut sahibi olacağını söyledi. 13 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olduğunu kaydeden Dinç, "4.5 yıldır Akören'de görev yapıyorum. Akören'de evim olmadığı için TOKİ'ye yazıldım. TOKİ'nin, alt gelir grubu için yaptırdığı konutlara eşim adına yazıldım.

Amacımız hem ev sahibi olmak hem de ilçemizdeki vatandaşlarımızın TOKİ konutlarına ilgisini arttırmaktı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Akören Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde Dinç, birinci kattan bir daire sahibi oldu. Dinç'in, yaklaşık 2 bin 600 YTL maaş aldığı öğrenildi.