'Başkana söz verdim'



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, dün sabah Samandıra’da yapılan antrenman öncesinde futbolculara moral desteği verdi.



İspanyol çalıştırıcı ikinci yarıya girerken anlamlı cümleler kullandı. Kadrodaki 27 futbolcunun da istekle olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 20 dakikalık bu konuşmada, başkan Aziz Yıldırım’a şampiyonluk sözü verdiğini söyledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, uzun bir maratona girildiğine işaret eden Aragones, "Biz 27 futbolcudan oluşan bir ekibiz. Bu uzun yolda hepinize ihtiyacım olacak. Çıktığımız yolda bazılarınız zaman zaman yedek kalacaksınız. Buna kimse alınmasın. Unutmayın ki değer olarak benim gözümde hepiniz eşitsiniz. Lig ve kupa şampiyonluğu yolunda hepinize zaman zaman ihtiyacım olacak" dedi.



Sakın küsmeyin



Aragones futbolcularından gazetelerde çıkan transfer haberlerine aldırış etmemelerini ve işlerine bakmalarını isteyerek konuşmasına şöyle devam etti: Spekülasyonlara ve transfer haberlerine bakıp sakın küsmeyin. Bizim bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Transferler edilecek futbolculara onlar karar verir. Burada bulunuyorsak hepimiz bu ekibin birer parçasıyız ve kulaklarımızı dışarıya tıkayıp işimize bakmalıyız. Ben sizlerlerden memnunum.



İspanyol çalıştınıcı geçtiğimiz gün Kanyon’da başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerle yemek yediğini ve bu yemekte onlarla şampiyonluğu konuştuğunu belirterek "Başkana bizim çok iyi bir ekip olduğumuzu söyledim. Kadroda bulunan futbolculara baktığımız zaman ligin en iyi ekibinin Fenerbahçe olduğunu belirttim. Koordineli bir çalışmanın ardından ligde ve kupada başarının bizim olacağını aktardım. İşte bu hedeflerimiz için şimdi gaza basma zamanıdır. Unutmayın bu takım ligin en önemli futbolcularını yani sizleri bünyesinde barındırıyor" diye konuştu.



Türkiye Kupası’na büyük önem verdiğini belirten Aragones, "İkinci yarıda gireceğimiz yarış lig ve kupa olarak ikiye ayrılıyor. Lig elbete çok önemli ancak bu yıl kupayı da almak istiyoruz. Bu yolda çok büyük avantajımız da var. Sahamızda konuk edeceğimiz Bursaspor’u yenersek yolumuz daha da kısalacak. Hepinizin bu bilinçle sahaya çıkmasını istiyorum. Haydi arkadaşlar artık gaza basıyoruz" dedi.



