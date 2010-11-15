Başkana ‘nükleeri durdur yatalım’ teklifi

T24 - Almanya’nın ünlü yazarlarından Charlotte Roche’un, Cumhurbaşkanı Christian Wulff’a ahlaksız teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
Der Spiegel dergisine konuşan Roche, başkana “Alman hükümetinin nükleer santralların kapatılmasını 2035 yılına ertelemek için aldığı kararı engellersen seninle birlikte olurum” dediğini söyledi. Alman hükümeti, ülkedeki 13 nükleer santralin kapatılmasını 2035 yılına kadar ertelemişti.
Der Spiegel dergisine konuşan Roche, başkana “Alman hükümetinin nükleer santralların kapatılmasını 2035 yılına ertelemek için aldığı kararı engellersen seninle birlikte olurum” dediğini söyledi. Alman hükümeti, ülkedeki 13 nükleer santralin kapatılmasını 2035 yılına kadar ertelemişti.