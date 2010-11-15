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Dünya

Başkana ‘nükleeri durdur yatalım’ teklifi

Almanya’nın ünlü yazarlarından Charlotte Roche’un, Cumhurbaşkanı Christian Wulff’a ahlaksız teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

15 Kasım 2010 02:00

T24 - Almanya’nın ünlü yazarlarından Charlotte Roche’un, Cumhurbaşkanı Christian Wulff’a ahlaksız teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Başkana ‘nükleeri durdur yatalım’ teklifi

Der Spiegel dergisine konuşan Roche, başkana “Alman hükümetinin nükleer santralların kapatılmasını 2035 yılına ertelemek için aldığı kararı engellersen seninle birlikte olurum” dediğini söyledi. Alman hükümeti, ülkedeki 13 nükleer santralin kapatılmasını 2035 yılına kadar ertelemişti.

Der Spiegel dergisine konuşan Roche, başkana “Alman hükümetinin nükleer santralların kapatılmasını 2035 yılına ertelemek için aldığı kararı engellersen seninle birlikte olurum” dediğini söyledi. Alman hükümeti, ülkedeki 13 nükleer santralin kapatılmasını 2035 yılına kadar ertelemişti.

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