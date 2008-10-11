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Yaşam

Başkana kalaşnikoflu saldırı

Kars'ın Arpaçay İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Cengiz Çobanoğlu'nun evine kalaşnikof tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

11 Ekim 2008 03:00

Kars'ın Arpaçay İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Cengiz Çobanoğlu'nun evine kalaşnikof tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Belediye Başkanı Cengiz Çobanoğlu'nun Yalınçayır Mahallesi'ndeki evine dün gece yarısı otomatik tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar gece karanlığında kayıplara karıştı. Başkan Cengiz Çobanoğlu, ``Evin karşısından 200-300 metre uzaklıktan ateş edilmiş. Şüphelendiğim kimse yok. Saldırının nedenini bilmiyorum. Saldırganların kısa sürede yakalanacağına inanıyorum'' dedi. Arpaçay Kaymakamı Murat Demirci, silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

 

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