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Politika

Başkan’a afişle ‘sarhoş’ suçlaması

MHP’nin Sarayköy Belediye Başkan Adayı Yasin Çetinkaya, “Sarhoşluğa, susuzluğa son” yazılı afiş astırdı.

06 Kasım 2008 02:00

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde MHP’nin Belediye Başkan Adayı Yasin Çetinkaya, CHP’li Belediye Başkanı Orhan Karaköse’yi, parti binasına ve seçim bürosuna astığı iki dev afişle ‘sarhoş’ olmakla suçladı.

Çetinkaya 2 metre genişliğinde 4 metre uzunluğundaki dev afişe kendi fotoğrafını koydurtarak, “Başıboşluğa, sarhoşluğa, susuzluğa son” yazdırdı. ‘Sarhoşluğa son’ ifadesiyle, Karaköse’yi kast ettiğini söyleyen Yasin Çetinkaya, belediye başkanının ayık gezmediğini, sürekli sarhoş dolaştığını ileri sürdü.

Başkan Karaköse ise rakibini ’seviyesizlikle’ suçladı, afişle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti:
“Bu kadar terbiyesizlik, ahlaksızlık olmaz. Belden aşağı siyaset yapıyorlar. İçki içerim ama sarhoş gezdiğimi kimse söyleyemez. Beni kendilerine muhatap aldırmak istiyorlar. Ben onları muhatap almam, aynı safa gelmem. 4.5 yılda Sarayköy’e 20 yılda yapılmayan hizmeti yaptım, hakkımda tek bir soruşturma yok.”

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