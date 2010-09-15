-BAŞKANA 2. KEZ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ISPARTA (A.A) - 15.09.2010 - Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin hakkında verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasının onaylanması üzerine İçişleri Bakanlığınca geçen yıl Eylül ayında görevden uzaklaştırılan ve bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucunda Kasım ayında görevine dönen Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Mevlüt Özdemir, idari yargı nezdinde yapılan itiraz sonucu yeniden görevinden uzaklaştırıldı. Isparta Valisi Ali Haydar Öner, Özdemir hakkında daha önce görevden uzaklaştırma yönünde bir karar bulunduğunu ancak ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildiğini hatırlattı. İdari yargı nezdinde görevine iade konusuna itiraz olduğunu ve görevine iade kararının iptal edildiğini söyleyen Vali Öner, görevden uzaklaştırma kararı ile ilgili tebligatın yapıldığını aktardı. Vali Öner, 21 Eylülde Belediye Meclisinde başkan vekilliği için seçim yapılacağını, Özdemir'in yargılanma sürecinin ise henüz tamamlanmadığını bildirdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Ocak 2007'de ''Sahte parayı bilerek tedavüle sürmek'' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Özdemir'in cezası Yargıtay 8. Ceza Dairesince 8 Temmuz 2009'da onanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca geçen yıl Eylül ayında görevden uzaklaştırılan Özdemir, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmanın yenilenmesi yönünde verilen karar doğrultusunda da aynı yıl Kasım ayında görevine iade edilmişti. -ŞARKİKARAAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI- Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Mevlüt Özdemir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kendisine tebliğ edildiğini ve Ankara İdare Mahkemesine itirazda bulunduğunu açıkladı. Görevine iadeye yönelik iptal kararını doğru bulmadığını kaydeden Özdemir, şunları söyledi: ''Görevden uzaklaştırılmam için öncelikle hakkımdaki davanın sonuçlanması gerekir. Belediye ile ilgili olmayan bir dava var. Tamamen şahsımla ilgili ve şu anda yargılama süreci devam ediyor. Henüz netleşmiş bir karar yokken görevden uzaklaştırılıyorum. Adaletli değil.''