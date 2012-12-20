Başkan Zuma ANC liderliğini korudu

Av. Nazım Tural



Güney Afrika Başkanı, Jakob Zuma, Afrika Ulusal Kongresi’nin bugün yapılan seçimlerinde ANC liderliğine yeniden büyük farkla seçildi. Zuma ve yardımcısı olarak seçilen, varlıklı işadamı Cyril Ramaphosa, kullanılan 3.977 oyun yaklaşık % 75’ini, 2,983 oy alarak, parti içinde şaşırtıcı bir başarı kazanmış oldu. Başkan Zuma, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, birlik beraberlik çağrısı yaptı. ANC, Güney Afrika’da siyahların özgürlük mücadelesini yürüten parti olarak siyahların çoğunluğunun desteği iktidarını elinde tutmakta.

Başkan Zuma’nın karşısına rakip olarak çıkan Başkan Yardımcısı Kgalema Motlanthe, beklenenin aksine delegelerin yalnızca 1/3’ünün desteğini aldı, 991 oyda kaldı.

Son yıllarda gündeme gelen yolsuzluk suçlamaları ile yıpranmış olan Zuma’nın özel villası için kamu kaynaklarını kullandığı iddiası ile başlatılan suçlama kampanyasının sürdüğü bir dönemde yapılan kongrede bu kadar oy farkı ile kazanması özellikle muhalif çevrelerce sürpriz olarak değerlendirilmekte.

Ülke içinde yapılan kamu yoklamaları, Zuma’nın ülke içinde popülaritesinin parti içindeki desteğin çok altında olduğunu göstermekte. Bu nedenle de, 2014’te yapılacak seçimlere Zuma’nın başkanlığında gidilmesi halinde ANC’nin oyunun düşeceği yorumları yapılmakta.

Diğer yandan, Ağustos ayında, Marikana ve diğer madenlerde ücret ve çalışma koşullarını protesto eden işçilere yönelik polis şiddeti ve 34 işçinin polis tarafından silahla öldürülmesi Zuma yönetimini yıpratan son dönemdeki önemli bir gelişmelerden bir olarak gösterilmekte.

Cyril Ramaphosa, siyah hareketin önde gelen liderlerinden biri olarak Mandela’nın yanında yer alan, uzlaşma dönemi görüşmelerinin başı çeken üyesi, ulusal madenciler sendikasının kurucusu olarak büyük bir popülariteye sahip. Ramaphosa, yeni dönemin yükselen başarılı, servet sahibi olan siyahların önde gelen mensuplarından biri. Ramaphosa’nın ikinci adam olarak, özellikle ekonominin yönetiminde söz sahibi olması beklenmekte.