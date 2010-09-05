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Dünya

BAŞKAN ZUMA 22. KEZ BABA OLACAK ANKARA (A.A)

05 Eylül 2010 01:22

-BAŞKAN ZUMA 22. KEZ BABA OLACAK ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Güney Afrika'nın çok eşli Devlet Başkanı Jacob Zuma, 22. kez baba olacak. Çin'e yaptığı resmi ziyarette kendisine eşlik eden nişanlısı Bongiwe Gloria Ngema'nın hamile olduğu ve yeni yılda bir bebek dünyaya getireceği açıklandı. Bir çocukları daha bulunan çiftin aralık ayında evleneceği belirtiliyor. Böylece Güney Afrika'nın "first lady"lerinin sayısı da dörde çıkacak. Nişanlısının hamile olduğu haberi, Zuma'nın ikinci karısından 21. çocuğunun doğmasından 2 hafta sonra geldi. 68 yaşındaki devlet başkanına, daha sade bir yaşam sürmesi ve enerjisinin daha büyük bir bölümünü yoksullukla boğuşan ülkesine sarfetmesi konusunda sık sık çağrıda bulunuluyor. 

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