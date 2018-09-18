Başkan Yılmaz: Hazmetmiş organizasyon yapısıyla şehre hizmet verilecek

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'in Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin \"Seçimlerden sonra biraz daha hazmetmiş bir organizasyon yapısıyla şehre hizmet verilecek. Önümüzdeki seçimi de sağlıklı atlattığımızda ortak noktada iş adamları ile hareket edecek mekanizma kuruluyor\" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ve Karesi Belediye Başkanı AK Parti\'li Yücel Yılmaz, Bandırma Ticaret Odası\'nın eylül ayı meclis toplantısına katıldı. Aydemir ve Yılmaz, yaklaşık 40 iş insanıyla uzun süre Balıkesir, Bandırma, ekonomi ve siyaset üzerine konuşup, ilçenin büyüme süreci yakalaması için AK Partil\'i belediye başkanının gerekli olduğunu söyledi.

Karesi Belediye Başkanı Yılmaz, göreve geldiğinde sadece oturacak masası olduğunu belirterek, \"Bu durum büyükşehir olan tüm belediyelerde yaşandı ve bunların da olması bekleniyordu. Büyükşehir büyük bir organizasyon her şey ile beraber düşünülmesi gerekiyor. Şimdi belediyelerimiz olgunlaştı, şu anda hem hayal edebiliyoruz hem de yapabiliyoruz. Büyükşehir sürecinde Bandırma\'dan ve diğer ilçelerden bizleri çok arayanlar oldu. Ama her şey için çözüme gittik ve gitmeye de devam ediyoruz\" diye konuştu.

\'EN ÖNEMLİSİ İLETİŞİM\'

Şehrin ekonomisini kilitlemenin kent için yapılabilecek en büyük ihanet olduğunu savunan Başkan Yılmaz, \"Siyaseten hiç kimsenin böyle bir çaba içerisine gireceğini düşünmüyoruz. Ben bu odadaki bütün arkadaşları tanıyorum. Bir ihtilaf oluştuğunda siyasi parti fark etmeksizin oturup, konuşabiliriz; bir karar veririz. Karar verilemiyorsa da kanaat önderlerine, kamuoyuna sorulur ve ona göre uygulamalar yaparız. En önemlisi iletişim. İletişim kanalları açık olduğu sürece de işler daha hızlı ilerler. Baktığımızda aramızdaki 100 kilometrelik yolun da artık biraz daha yakınlaştığını düşünüyorum. Yatırımlar ve ortak hareket noktasında hep beraber hareket etmemiz lazım\" dedi.

2014 yılının başlangıç olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, \"2018 yılında şu anda iyileşmeye başladık. 2019 ve ileriki yıllar daha da güzel olacak. Demokrasinin gereği 5 yılda 1, seçime gidiliyor. Bu seçimlerden sonra biraz daha hazmetmiş bir organizasyon yapısıyla şehre hizmet verilecek. Önümüzdeki seçimi de sağlıklı bir şekilde atlattığımızda ortak noktada iş adamları ile hareket edecek bir mekanizma kuruluyor\" diye konuştu.



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