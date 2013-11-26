Başkan yardımcısından skandal savunma: Sanki Ermenilere satıyoruz

Gaziosmanpaşa'da "Sadece ilçe vatandaşlarına satılacak" denilerek yıkılan bölge, yabancılara açıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Özkan, kararı "Yurtdışından Ermeniye, Yunanlılara, İsraillilere satmıyoruz" diye savundu. Daha sonra bu ifadeler tutanaktan silindi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ‘gecekondu dönüşüm’ projesi kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı Sarıgöl’de (Şen Mahalle) 600 bina boşaltılmış ve yıkılmıştı.

Radikal gazetesinden Elif İnce’nin haberine göre dün olağanüstü gündem toplantısıyla toplanan Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisi, ‘gecekondu dönüşüm projesi’ kapsamında inşaatı devam eden konutların ‘yalnızca ilçe vatandaşlarına satılması’ şartını iptal ederek satışı herkese açma kararı aldı. Meclis gündeminde, ilçe genelinde açılan satışlarda şu ana kadar 725 konuttan yalnızca 191’inin satıldığı belirtildi. Toplantıyı izleyen vatandaşların tepkileri ve CHP ’li üyelerin ret oyuna rağmen karar oyçokluğuyla geçirildi.

Gecekondu önlemede en riskli alana...

Dönüşüm alanı dünkü belediye meclisi kararıyla 775 sayılı Gecekonu Kanunu kapsamından da çıkartıldı. Bölge, ocak ayında ‘riskli alan’ ilan edilerek 6306 Sayılı Afet Yasası kapsamına alınmıştı, fakat Belediye Başkanı Erhan Erol, mart ayındaki halk toplantısında 6306 Sayılı Yasa’nın ilçede uygulanmayacağını söylemişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “775 sayılı gecekondu kanunu, sosyal konut yapılmasını öngörür. ‘Gecekondu önleme kanunu’ olduğu için alt gelir gruplarına uygun bir çerçeve sunar. Bunu 6306 sayılı yasa kapsamına alırsanız prestij projeleri de dahil olmak üzere her türlü konut üretimi için izin vermiş olursunuz. Ama 6306 sayılı kanun esas olarak idarenin müdahalesini kolaylaştırır, projeye katılma taraftarı olmayanların da katılımını zorunlu kılar” diye konuştu.

‘Ermenilere, Yunanlılara, İsraillilere değil kendi vatandaşımıza’

Meclis toplantısında Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkan’ın “Şimdi öyle bi hava estirilmeye çalışılıyor ki sanki biz yurtdışından işte Ermenilere, işte Yunanlılara, İsraillilere, işte başka milletlere oradan daire satacağız... Buradan daire almak istiyorsa İzmirli vatandaşımız alsın Adıyamanlı alsın, Diyarbakırlı, Rizeli, Trabzonlu alsın... Bizim vatandaşımız gelip alacak” ifadesi CHP’li meclis üyelerince tepkiyle karşılandı. Özkan toplantının sonunda ifadesini meclis tutanağından sildirdi.

Sarıgöl’de yıkım ve zorla tahliyeler hâlâ devam ediyor. Yıkılan evlerin yerine yapılan inşaat projesine 2005’te TOKİ’yle başlandı, sonra belediye projeyi TOKİ’den devralarak ihaleyle Acar İnşaat’a verdi. ‘Dönüşüm’ projesi kapsamında belediye, tapu tahsis belgesi olanlara yıkıma karşı çıkma hakkı tanımıyor, yani tapu tahsisli vatandaşın projede daire alacak durumu yoksa gecekonduya biçilen enkaz bedelini alıp çıkmak zorunda. Kalabalık nüfuslu ve düşük gelirli birçok hane, olimpik havuzlu projeden daire almak yerine bankaya yatırılan parayı çekip evini terk ediyor. Kiracılar içinse evi boşaltmaktan başka çare yok. Sarıgöl’ün yanı başında ‘Türkiye’nin en büyük eğlence merkezi’ Vialand yükseliyor.

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