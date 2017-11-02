Başkan Vekili Atilla: Eski yönetimlerin 6 yılda yaptığı hizmeti, 1 yılda yaptık

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi\'ne kayyum olarak atanan Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, \"Eski yönetimlerin 6 yılda yapmış oldukları hizmeti biz bir yılda tamamladık\" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Belediye Başkanı Gültan Kışanak\'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması ve görevden alınmasının ardından bu göreve atanan Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla\'yı 1 yılını doldurması nedeniyle ziyaret etti. Atilla\'ya yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Vali Güzeloğlu, \"Her alanda hissedilen Diyarbakır\'ın tarihi, kimliği, kültürüne ve büyükşehire yakışan hizmetler gerçekleştirildi. Kaynakları millet için kullanmak, terör örgütü ve bütün bu diğer bağlantıların dışında, insanımıza hizmet noktasında bir yaklaşımla belediyeciliği buluşturmak, her türlü taktirin üzerinde bir başlarıdır\" diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ise, 2 Kasım 2016\'da Belediyeye başladığında hazin bir tabloyla karşılaştığını, bir belediyenin yapması gereken asgari hizmetlerin bile yerine getirilemediğini gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Temizlik hizmeti ve ulaşım hizmeti 10 gün kesintiye uğramıştı. Allah\'a çok şükür göreve başladığım ilk günden itibaren belediyenin yapması gereken bütün hizmetlerin en iyisini vatandaşların hizmetine sunduk. Belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Ve bu bir yıllık süre içerisinde, bir yıllık süreyle geçmiş yönetimlerin yapmış oldukları işlerle karşılaştırdığımızda, eski yönetimlerin 6 yılda yapmış oldukları hizmeti, biz bir yılda tamamladık. Hemşerilerimiz 17 yıl ideolojik belediyecilik yapan bir belediyenin hizmetlerinden yeterince faydalanamamıştı. Biz göreve başladığımızda vatandaş odaklı çalıştık, bunun yanında vatandaşlarımızın gönlüne girmek için çalışıyoruz. Kırık kalpleri onarıyoruz, tabiri caizse insanların kalbine giden yolu imar etmeye çalışıyoruz. Biz bunu daha anlamlı görüyoruz. Vatandaşlarımızı hiç kimseyi ötekileştirmeden, hizmetlerimizde adil ve mesafede herkese eşit olacak şekilde davranmak zorundayız\" dedi.

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