Başkan Uyanık: Samsunspor, 5 sene sonra kendi kendine yetecek

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor\'u 5 sene sonra kendi kendine yeten bir kulüp haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, bugün Nuri Asan Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uyanık, eski yönetici alacakları ile ilgili soru üzerine, \"Her gelen \'Kazım Yılmaz borcunu affederse Samsunspor kurtulacakmış\' modunda. Herkes Kazım Yılmaz\'ın üzerine yürümüş. Onda da böyle bir refleks doğmuş. Zaten bu ligde bir gelirimiz yok. Ben oturup konuştuğumuz zaman hepsiyle bir noktaya varacağımızı düşünüyorum. Alacaklar döviz endeksli olduğu için kur farkından dolayı borçlar devamlı büyüyor. Dolayısıyla kimsenin kötü niyetli olacağını düşünmüyorum. Bizim açımızdan şuanda rahatsız edici borçlar listesinde yönetici borçları gözükmüyor\" dedi.

Stat zeminiyle ilgili konuşan başkan Uyanık \"Stadın zemini için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz üst düzey bir takım kurduk. 35 bin kişilik stadın o ilk görüntüsü bizde hem panik yarattı hem de hayal kırıklığı oluşturdu. Ayrıca da biz bu stadı Samsunspor kulübü olarak uzun süreli kiralamak istiyoruz. 10-20 seneliğine kiralamak istiyoruz. Bu sene kiraladığımız zaman aşağıdaki boş alanlarıyla, boş dükkanlarıyla yüzde 100 şekilde kullanmak ve 24 saat yaşayan bir sistem haline getirmek istiyoruz. Fakat bu stat hazine arazisinde yapıldığından dolayı statü, 19 Mayıs stadyumundaki gibi net değil. Spor Bakanlığı bunu 6 ay içerisinde çözüme kavuşturup, bize uzun vadeli kiralama yoluna gidecek. Şuanda stadı biz kullanıyoruz, maç maç kirasını veriyoruz. Ama stadın bakımı, çimlerin sorumluluğu bize ait değil. Protokolde oturma düzeni bize ait değil\" şeklinde konuştu.

Uyanık, Samsunspor\'u 5 sene sonra kendi kendine yeten bir kulüp haline getirmeye çalıştıklarını söyleyerek \"Ben 13 sene boyunca Samsunspor\'dan kendi dönemimde hiçbir şekilde şehirden bir katkıda bulunmadan kendi sistemim ile kendim götürdüm. Ayrılırken de ne alıp verdiğimi helalleşerek gittim. Samsunspor şuanda zor durumda, buradan kurtarmak için acil ve sert tedbirler almak zorundayız. Bunların içerisinde mali disiplini yüksek şirket yapısında yürütülmesi gerekiyor. Yani \'Bugün yarın ben başaramadım, bugün isteyerek geldim ama artık eşim istemiyor, sıhhatim el vermiyor\' diyemeyecek bir yapı oluşturmak. Burada kar ederse de şirket kar eder, zarar ederse de bırakıp kaçamaz. Sonuna kadar bu işten sorumlu olur. Dolayısıyla muslukları açtığımız yok. Biz kendi işlerimizi yapıyoruz. Biz hacıağa takımı falan değiliz. Türkiye\'de futbol işini iyi bilen insanların bir araya geldiği iyi bir şirketimiz var. Samsun bir futbol şehridir. Şuanda bulunduğumuz üçüncü ligden kalkındırmak adına gereken fedakarlığı yapıyoruz. Kulübün borçlarını ödeyerek satın almak zorundayız. Devamında inşallah bütçesi denk, ithalatını, ihracatını karşılayan, kendi futbolcusunu kendi yetiştiren, başarı ile prim yapan bir takım oluşturmak istiyoruz. Ben 5 sene içerisinde bu kulübü kendi kendine yeten bir hale getirmek zorundayım. Biz yukarıda batık firmaların yani batık kulüplerin boğazlarına kadar borca kapılmış, gömülmüş büyük kulüplerin sistemine uyamayız. Yukarı çıkıp onların verdiği paraları vermeye kalkarsak 2 sene de onlar gibi batık duruma düşeriz. Biz denk bütçeyle gideceğiz. Açık vermeyeceğiz. İthalatımız, ihracatımıza denk olacak\" ifadesini kullandı.

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