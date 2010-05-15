Başkan Topbaş’ın yeğenine kaza şoku

T24

Üniversite öğrencisi Topbaş dün Audi A3 marka otomobilin hâkimiyetini kaybetti. Topbaş iddiaya göre yayaları görünce paniğe kapılıp fren yerine gaza bastı.Aracın kaldırımda yürürken çarptığı kadınlardan Selda Bayoğlu, 7 metre sürüklendi. Nesibe Çakıralmaz ise bulunduğu yere yığıldı. Topbaş da, otomobiliyle önce aydınlatma direğine sonra da adliye binasının duvarına çarparak durabildi. Ağır yaralanan iki kadına ilk müdahaleyi adliyede görevli doktor ile yakında bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’nin arama kurtarma ekibi yaptı. Yaralılar ile Topbaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada İstanbul Adliyesi’nin adli emanet deposunun duvarı zarar gördü.