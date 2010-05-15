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Yaşam

Başkan Topbaş’ın yeğenine kaza şoku

Üniversite öğrencisi Topbaş dün Audi A3 marka otomobilin hâkimiyetini kaybetti.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yeğeni olduğu belirtilen Zehra Topbaş, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nin yanında, iddiaya göre, otomobilinin freni yerine gazına basınca iki kadının ağır yaralanmasına neden oldu.

Üniversite öğrencisi Topbaş dün Audi A3 marka otomobilin hâkimiyetini kaybetti. Topbaş iddiaya göre yayaları görünce paniğe kapılıp fren yerine gaza bastı.

Aracın kaldırımda yürürken çarptığı kadınlardan Selda Bayoğlu, 7 metre sürüklendi. Nesibe Çakıralmaz ise bulunduğu yere yığıldı. Topbaş da, otomobiliyle önce aydınlatma direğine sonra da adliye binasının duvarına çarparak durabildi. Ağır yaralanan iki kadına ilk müdahaleyi adliyede görevli doktor ile yakında bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’nin arama kurtarma ekibi yaptı. Yaralılar ile Topbaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada İstanbul Adliyesi’nin adli emanet deposunun duvarı zarar gördü.

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