Başkan Sözlü, Meltem Cumbul'u kınadı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, Uluslararası Adana Film Festivali ödül töreninde sunuculuk yapan Meltem Cumbul\'un, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü\'nü kazanan Semih Kaplanoğlu\'nun elini sıkmamasını kınadı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan Hüseyin Sözlü, şunları söyledi:

\"24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali\'nin ödül töreni ve kapanış programında Ayşe Arman\'la birlikte sunuculuk yapan Meltem Cumbul\'un Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü\'nü kazanan Semih Kaplanoğlu\'nun selamına karşılık vermemesi şahsımı, festival yürütme kurulunu, sinemaya ve sanata gönül veren herkesi derinden üzmüştür. Meltem Hanım bilerek böyle bir davranışta bulunmuş ise hem Semih Kaplanoğlu\'na hem de Adana\'ya saygısızlık yapmıştır. Festivalimiz adına üstlenmiş olduğu görevi istismar etmesini kınadığımızı belirterek, bu yaşanan üzücü durumun sinemacıları buluşturan ve Türkiye\'nin en önemli sinema festivallerinden biri olan Adana Film Festivali\'nin görkemli ödül töreni ve kapanış programına gölge düşürmemesi gerektiğini ifade ediyor, kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz.\"



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