Başkan seminerde

Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişciler Odası’nda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan şikayetin ardından müfettişler tarafından sürdürülen inceleme tamamlandı. Hazırlanan rapor ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



Keyfi harcama



Müfettişler tarafından hazırlanan raporda, oda yönetim kurulunun 2006 yılında Antalya’da bulunan Club Hotel Sera’da oda üyelerine 6 ay boyunca eğitim semineri düzenlenmesi kararı aldığı belirtildi. Raporda, Oda Başkanı Süleyman Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ’eğitim semineri’ adı altında keyfi harcama yapmakla suçlandı ve "Esas amacın eğitim olmadığı, keza herhangi bir eğitim faaliyetinin yapılmadığı belirlenmiştir" denildi.



Cepler odadan



Teftiş Kurulu raporunda Süleyman Yılmaz’ın şikayet tarihine kadar faturasını odaya ödettiği cep telefonuyla kişisel görüşme yaptığı, SMS ile şans oyunları oynadığı ileri sürüldü. Müfettiş raporunda 7 aylık dönemde bu faturanın 1716 YTL’yi bulduğu ifade edildi.



Aidat ödememişler



Bakanlık Teftiş Kurulu, Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişciler Odası giderlerinin gelirleri aştığını belirledi. Müfettişler 2 bin 314 kayıtlı üyenin bir bölümünün aidatlarını ödemediği, ödenmeyen aidat tutarı ve gecikme zammı toplamının 611 bin YTL’ye ulaştığı, görevdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden tamamına yakınının odaya yüksek miktarda aidat borçları olduğunu tespit etti.



Yapılan denetimleri değerlendiren Teftiş Kurulu raporunda şöyle denildi:

"Oda ve yüzde 55 hissesi odaya ait olan Konbakbay yönetiminde bulunanların çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri, harcamalarda keyfi davranıldığı, oda üyeleri menfaatlerinin korunmadığı, şirketin bir şahıs şirketi gibi keyfi ve ortakların kişisel menfaatlerinin ön planda tutulduğu bir anlayışla yönetildiği, dahası organlarda görevli olanların suç konusu olduğu kanaatine uyduğu düşünülen eylemlerinin tespit edilmesinden dolayı suç duyurusu raporu düzenlenerek gereğinin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmiştir."



En keyifli eğitim



Müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucunda Antalya’daki Club Hotel Sera’daki keyfi harcamalarla odanın 18 bin 989 YTL zarar uğratıldığı ortaya çıktı. Oda Başkanı Süleyman Yılmaz eğitim semineri verilen otelde kese yaptırırken böyle fotoğraflanmıştı.

