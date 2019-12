Başkan seçildiler ama belediye binaları yok

Seçim yarışı bitti. Mazbatalarını alan başkanlar koltuklarına yerleşerek, vaatlerini yerine getirmek üzere harekete geçti. Ne var ki yeni belediyelerin ilk başkanları için durum bir hayli farklı. Henüz ortada belediye binaları yok.

Bir oda bulabilenler kendini şanslı sayıyor. Diğerleri ise kafe ve mesire yerlerinden ilçelerini yönetmeye çalışıyor



İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir başta olmak 12 büyükşehirdeki 43 yeni ilçede ilk belediye başkanları seçildi. Yoğun bir seçim döneminin ardından kazanan başkanlar koltuğuna oturamadı. Çünkü henüz ortada bir koltukları yok. Belde belediyesinden ilçeye dönüşenlerde sorun olmasa da yeni ilçelerde sıkıntı yaşanıyor.

Başkanlar işe öncelikle kendilerine bir belediye binası yaparak başlamak zorunda. İşte yeni ilçelerden başkan manzaraları...



Seyhan'dan kopan



Çukurova İlçesi'nde durum içler acısı. İlçenin ilk başkanı CHP'li Yıldıray Arıkan'ın başını sokacağı bir odası bile yok. Başkan mesaiye seçim çalışmalarında olduğu gibi parklar ve mesire alanlarında başlıyor.

Başkan, her sabah esnafı dolaştıktan sonra parklarda hem soluklanıyor hem de halkın sorunlarını not ediyor. Bağlantılarını ise cep telefonuyla sağlıyor.

Arıkan, 'Yeni ilçe olmamıza rağmen Seyhan Belediyesi'nden 20 milyon TL'lik bir borç üzerimize kaldı. Ancak emlak vergilerini halen Seyhan Belediyesi alıyor. Yani şu an hiçbir gelirimiz bulunmuyor. Öncelikle bir bina kiralayıp halkın ulaşabileceği bir adres sahibi olmayı planlıyoruz' dedi.



Yol bakımda özel oda



Gaziosmanpaşa'dan ayrılan Sultangazi'de de belediyeye ait bir bina yok. Sultangazi'nin ilk başkanı AKP'li Cahit Altunay şu anda Yol Bakım Müdürlüğü Binası'nda kendisi için özel olarak hazırlanan odayı kullanıyor. Burada seçmenleri kabul eden Altunay, 'Şu anda geçici olarak burayı kullanıyorum. İnşaat yakın bir sürede başlayacak ve en kısa sürede bitireceğiz' dedi.

Yeni ilçelerde yaşanan bu durum vatandaşları da zora soktu. Çünkü ortada başvuracakları bir adres bile yok.



Finansın merkezi bir odada



İstanbul'un 8 yeni ilçesinden finansın merkezi Ataşehir'in şu an bir odadan yönetileceğine kimse inanamıyor. Henüz bütçesi onaylanmayan Ataşehir Belediyesi'nin nerede hizmet vereceği belli değil. 4 ilçeden alınan mahallelerle kurulan belediyenin CHP'li Başkanı Battal İlgezdi, kaymakamlık binasında kendisine tahsis edilecek bir odada çalışmaya başlayacak.



Kafede evrak imzalıyor



İzmir'in iki yeni ilçesi Karabağlar ve Bayraklı'da da durum aynı. İzmir'in 443 bin nüfuslu en kalabalık ilçesi Karabağlar'ın CHP'li Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, çalışmaya bir kafede başladı. İlçeyi bir binaya kavuşturmak için İller Bankası ve İzmir Valiliği ile gereken görüşmeleri yaptıklarını anlatan Kürüm, 'Geçici olarak boş bir binaya yerleşeceğiz. Uğur Mumcu Parkı içindeki Hürriyet çadırının yerine de herkesin ulaşabileceği bir hizmet binası kurmayı düşünüyoruz. Çöp ve temizlik işlerine ağustos ayına kadar Konak Belediyesi bakacak' dedi. Bir binası olmayan Bayraklı Belediyesi'nin başkanı Hasan Karabağ da 'Belediye hizmet binasını en kısa sürede projelendirip hayata geçireceğiz' dedi.