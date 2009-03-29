Başkan Obama: Birincil güvenlik tehdidi kriz

Küresel ekonomik kriz, ABD'nin düşman tanımı ve tehdit sıralamasını değiştirdi. Başkan Obama, CIA ve FBI'ya "El Kaide'yi bırakın, krizle uğraşın" talimatı verdi..



ABD Başkanı Barack Obama, Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) birimlerine "El Kaide'yi bırakın, ekonomik krizle uğraşın" talimatı verdi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Obama'nın talimatıyla harekete geçen Amerikan istihbarat birimleri küresel ekonomik krizin Amerika ve uluslararası toplumu nasıl etkileyeceğini mercek altına aldı. Tehdit tanımında yaşanan bu değişim resmi belgelere de yansıdı. Obama tarafından Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine atanan emekli Amiral Dennis Blair, Kongre'ye sunulmak üzere hazırlanan "Dünya Tehdit Değerlendirmesi Raporu"nun en başına ekonomik durgunluğu yerleştirdi.



BİRİMLER TETİKTE



"Rusya, Çin ve Hindistan bu süreçten nasıl etkilenir?" ve "Küresel çalkantı Afrika'dan yeni bir göç dalgası ve terörizm gibi olumsuz sonuçlar doğurur mu?" sorularına cevap arayan Amerikan istihbarat birimleri elde ettikleri sonuçları Blair ile paylaştı. Gelişmeleri 12 Şubat 2009'da Senato İstihbarat Komitesinde değerlendiren Blair, "Her ne kadar terörizmle mücadele veya nükleer silahların yayılmasının durdurulması hala önemini koruyor olsa da artık gündemin birinci maddesini oluşturmuyor" dedi.



SOSYAL PATLAMA RİSKİ



Ulusal İstihbarat Birimi Direktörü birinci maddeyi şu sözlerle özetledi: "ABD'nin kısa vadede birincil güvenlik kaygısı küresel ekonomik kriz ve krizin jeopolitik etkileridir." Küresel ekonomik krizden ciddi anlamda etkilenen İngiltere'de de istihbarat birimleri yeni düşmana karşı hazırlıklarını tamamladı. Büyüyen ekonomik kriz ve işsizliğin sosyal patlamalara neden olmasından endişe eden iç istihbarat örgütü MI5, bu konuda alınması gereken önlemlerle ilgili hükümete bir dizi öneri sundu.

