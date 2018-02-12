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Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Umut KARAKOYUN / İZMİR (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı birinci birleşimi yapıldı

12 Şubat 2018 23:24

Umut KARAKOYUN / İZMİR (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin Şubat ayı birinci birleşimi yapıldı. Meclis\'te AK Parti Grubu\'nun önerisi ile Zeytin Dalı harekatına destek bildirisi yayınlanmasına karar verildi. Meclis\'te Başkan Aziz Kocaoğlu da dahil toplam 128 meclis üyesinin imar değişikliğine karşı yargılandığı davadan beraat ettikleri öğrenildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin Şubat ayı birinci birleşimi Aziz Kocaoğlu\'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Oturumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2009-2011 yılları arasında Buca, Seferihisar ve Karabağlar\'da yapılan 5 ayrı imar değişikliği düzenlemesine karşı, imar yönetmeliğine aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı\'na yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada kendisinin de dahil olduğu toplam 128 Meclis üyesi hakkında açılan davada tüm sanıkların beraat ettiğini açıkladı.
Kocaoğlu\'nun ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek ve terörü kınama bildirisi yayınlanmasını önerdi. Bunun üzerine Aziz Kocaoğlu; CHP, AK Parti ve MHP\'nin gurup başkanvekillerinden bir araya gelerek bildiri hazırlamalarını istedi. Hazırlanan bildiri, Çarşamba günü yapılacak ikinci oturumda Meclis üyelerinin onayına sunulduktan sonra basın ile paylaşılacak.

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