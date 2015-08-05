Başkan Kocadon: Bodrum'da 80 liralık lahmacun yiyen, 5 milyon Euro'luk tekneden söylüyor, öğünüm 10 lira

Bodrum’da zaman zaman basına da yansıyan astronomik lahmacun fiyatlarıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Yiyen şikâyetçi değil ki... Kim yiyor bu lahmacunu? Beş milyon Euro'luk tekneden sipariş verenler yiyor. Bodrum'un her yerinde lahmacun 7 liradır. Benim öğle yemeğimin maliyeti 10 lira. Gidiyorum esnaf lokantasına. Fasulye ve cacık, fırında kabak” diye konuştu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Mehmet Kocadon, Bodrum'un her gelir seviyesine uygun olduğunu söyleyerek "Her şey ekonomik güce göre yaratmak istediğiniz havaya bağlı. Mesela Türkbükü'nde iskelenin ucunda oturup denize girmek için açıktan bin lira hesap ödeniyor. Adam mutlu. Oradan denize girmek istiyor, parası da var. Şikâyet de etmiyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Ben hiç para vermeden denize girmek istiyorum" demesi üzerine Mehmet Kocadon, "Gel, Ortakent sahiline gidelim. Pırıl pırıl deniz. Üstelik biraz da soğuktur. Serinleriz" yanıtını verdi.

'Tutuklanmam paralel yapının işiydi'

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bir dönem cezaevine de giren Kocadon, operasyonun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının "paralel yapı" dediği Gülen Cemaati'nin yargı ve emniyetteki yapılanması tarafından düzenlendiğini öne sürerek "Kendilerine göre hesapları vardı. Burada seçime kendilerinden birini sokacaklardı" dedi.

Kocadon şöyle devam etti:

"Çünkü Bodrum, İstanbul'dan sonra taşı toprağı pırlanta olan tek yer. Buraya hâkim olmak istiyorlardı, bayağı da iyi çalışıyorlardı. Okullar kuruyorlar, sivil toplum örgütlerini ele geçiriyorlardı. Ne yazık ki bunların gerçek yüzünü görebilmek için 17 Aralık'ın olması gerekiyormuş."

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