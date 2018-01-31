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Başkan Kafaoğlu, Edremit'in sorunlarını dinledi

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Edremit'te bir dizi ziyarette bulunarak, halkın ve esnafın sorunlarını dinledi

31 Ocak 2018 20:00

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Edremit\'te bir dizi ziyarette bulunarak, halkın ve esnafın sorunlarını dinledi. Edremit Belediyesi\'ni de ziyaret eden Kafaoğlu\'ndan, ilçenin belediye başkanı Kamil Saka, Güre\'ye yapmayı planladıkları gümrük kapısı konusunda destek istedi.

Edremit\'e gelen Kafaoğlu esnafları ardından da pazar yerini ziyaret ederek vatandaşla bir araya geldi. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Başkan Kafaoğlu, Edremit Belediye Başkanlığı\'na geçerek Başkan Kamil Saka\'yı makamında ziyaret etti ve ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

 Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte koordineli bir çalışmanın başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Saka da Edremit’in en önemli problemleri arasında Edremit-Güre-Akçay-Altınoluk hattındaki kavşakların düzenlenmesi olduğunu söyledi.  Edremit Belediye Başkanı Saka, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu\'ndan isteklerini şöyle sıraladı:

\"BİR TURİST BİN EURO PARA BIRAKABİLİR\"

\"Özellikle yaz aylarında bu yollar adeta kilit halini alıyor, sorunumuzun çözümü için büyükşehir belediyemizden desteklerini bekliyoruz. Bir diğer problemimiz de Güre’ye yapılmasını planladığımız gümrük kapısı. Bunu sağladığımız takdirde turistlerimizi bu bölgede daha fazla süreyle sıkmadan tutabileceğiz. Havalimanı’ndan giriş yapan turistlerimiz 2-3 gün burada kaldıktan sonra bu kapıdan Yunanistan’a geçebilecek, oradan bize gelişler olmaya başlayacak. Bir turist geldiğinde bin Euro gibi para bırakabilecek. Bu da bizler için çok önemli”.

\"EDREMİT\'İN SORUNLARINI SIRAYLA ÇÖZECEĞİZ\"

Kafaoğlu ise; “Artık sevgi dilinin hakim olduğu ortak çalışmanın ürünü bir belediyecilik anlayışımız var. Belediye başkanları sorunlarını konuşarak çözer hale geldiler. Hiçbir belediye başkanım, hakkını adaleti yargı mercilerinde aramayacak. Konuşarak tüm sorunları çözebiliyoruz. Bugün Edremit’teyiz. 30 yıla dayanan dostluğumuz olan büyüğümüz Kamil Saka’nın misafiriyiz. Sorunları var. Hepsini sırasıyla çözeceğiz. Açmak istedikleri gümrük kapısını bugün bizler yapmazsak Küçükkuyu bunu halledecek. Biz başaramamış olacağız. Bu konu bizlerin öncelikli işleri arasındadır. Yollar konusuna gelecek olursak. 2018 yılını asfalt yılı ilan ettik. Asfaltlanmamış yolumuz kalmayacak. Edremit-Güre-Akçay-Altınoluk hattındaki ana yoldaki kavşak düzenlemeleri ile ilgili gerek bakanımız ile gerekse kara yolları genel müdürümüz ile görüştük. Projelerini tamamladığımız gibi ihaleye çıkacaklarının müjdesini verebilirim” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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