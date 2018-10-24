Başkan İsmail Uyanık: "Altyapıya önem vermeyen kulüp ayakta duramaz"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA)

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, kulüp olarak altyapıya önem verdiklerini ve altyapıya önem vermeyen, oyuncu yetiştiremeyen hiçbir kulübün ayakta kalamayacağını söyledi.

Özel bir okul tarafından Canik Kampüsünde düzenlenen ‘Samsunspor ve Spor Yöneticiliği’ etkinliğine konuşmacı olarak katılan Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor ve spor ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve öğrencilere spor branşı ile ilgilenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan İsmail Uyanık, “Spor hayatın bir uyarlamasıdır. Spor yapan insan kötü alışkanlıklardan uzak durur. Sağlıklı bir bünyesi olur. Kendine olan özgüveni artar. Her öğrenci bir spor dalı ile uğraşmalı” dedi.

Eski 19 Mayıs Stadı\'nın yıkılarak yerine yapılacak olan Millet Bahçesi\'nde Yılport Samsunspor’un hatıralarını yaşatmak için Ankara’da görüşmeler yapacağını ifade eden Başkan İsmail Uyanık, \"Eski statta hepimizin bir çok anıları var. Özellikle genç nesil sosyal medyayı çok efektif kullanıyor. Kulüp olarak eski stadın yıkıldığı yerde yapılacak olan düzenlemede Yılport Samsunspor’un hatıralarını devam ettirecek, sergilenmesini sağlayacak bir oluşum için bu hafta Salı günü Ankara’da olacak olan Samsunspor Yönetim Kurulu bu iş ile yetkili Samsun milletvekillerinden randevu aldı. O stattan bir hatıra kalsın diye bir konuşma yapılacak. Şahsi fikrimi soracaksınız, ben o kadar çok önemsemiyorum. Ben o stadın içerisindeki insanlarla yaşanmış hatıraları ortaya koyan, yaşayan canlı insanların ve o zihniyetin devamından yanayım. Yoksa oradaki beton tek başına bir şey ifade etmiyor. Atatürk’ün bir lafı var; büyük liderle matem gerekmez, onların fikirlerini yaşatmak ve saygı gerektirir. Takım 2’nci ligde 35 bin kişilik stat var. Takım 3’üncü lige gidiyor, Samsunspor halen 1989’daki o matemimiz ile anmamızın dışında Samsunspor’u daha önemli bir yere getirememişiz” şeklinde konuştu.

\"ALTYAPIYA ÖNEM VERMEYEN KULÜP AYAKTA DURAMAZ\"

Altyapıya çok fazla önem verdiklerinin altını çizen Başkan İsmail Uyanık, “Altyapı Samsunspor’un ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için biran evvel düzeltilmesi ve işlevliğinin kazandırılması gereken en önemli amacımız. Buna mecburuz. Önceden Samsunspor’un başarılı döneminde takımda altyapıdan yüzde 70 oyuncu vardı. Biz bu yüzdeyi yakalayamazsak üst liglerde tutunma şansımız yok. Altyapımız ile daha ucuz maliyetlerle daha da başarılı olabilmemiz için mutlaka altyapımızı eski günlere hatta daha da iyi günlere getirme mecburiyetimiz var. Altyapısız bir Samsunspor mümkün değil. Ekonomisini denk getiremeyen hiçbir kurum uzun vadede ayakta kalamaz. Ekonomisini denk getirmenin yegane yolu da kendi üretimini kendi yapmaktır. Altyapıya önem vermeyen, yetiştiremeyen hiçbir kulüp ayakta kalamaz. Samsunspor’un sloganı budur” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN UYANIK’TAN GALATASARAYLI ÖĞRETMENE CEVAP

Bir öğretmenin koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, Anadolu takımlarının genellikle ligde iniş çıkışlı grafik çizdiğini, Avrupa’da başarı gösteremediklerini belirterek bunun sebebini sordu. Başkan İsmail Uyanık’da kendisine, “Sıkıntı ekonomik sebeplerden dolayı, çarpık dernekler statüsünden dolayı Anadolu kulüpleri süreklilik sağlayamadılar. Kurumsal bir hafıza olmadı. Ancak şirketleşerek başarılı olmak yoluna yavaş yavaş gideceğiz. İleriki günlerde de Samsunspor’u da bu başarılı kulvarlarda göreceğiz. Ama bende size bir Galatasaraylı olarak soruyorum. Bu ülkenin bütün kaynaklarını, bütün imtiyazlarını, devletin bütün kıyakçılıklarını aldığınız halde Avrupa’da senelerdir ilk turda elendiğiniz halde nasıl halen ısrarla ‘Galatasaraylıyım’ diyorsunuz” diye cevap verdi.

FOTOĞRAFLI