Başkan Harmancı ve Maden'den maraton çağrısı

LEFKOŞA, (DHA)- Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na katılım çağrısı yaptı.

11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek maraton için kayıtlar hızla devam ederken Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden bir araya gelerek katılım çağrısı yaptı.

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 farklı kategoride koşulacak maratonun geliri ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımı sağlayan araç alımında kullanılacak.

5 BİNİN ÜZERİNDE KAYIT

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden maratona sayılı günler kala bir araya gelerek halka destek ve paylaşımı artırma çağrısı yaptılar. Türkiye’den tanınmış birçok ismin ve simge olmuş önemli kişilerin de katılacağı Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na katılımın büyük olması bekleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı bu yıl kayıtların rekor sayıya ulaştığını belirterek şu ana kadar 5 binin üzerinde bir rakama ulaşıldığını açıkladı. Bu önemli projeye 5 yıldır katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür eden Harmancı, bu önemli organizasyonun binlerce kişinin desteği ile gerçekleşeceğini söyleyerek bunun önemine değindi. Harmancı tüm gelirin Paylaşım Mutfağı’na yemek dağıtım aracı alımında harcanacağını da hatırlatarak halkı hem destek vermeye hem de maratona katılmaya davet etti.

Maratonun hem sportif hem de toplumsal dayanışmayı sağlayan bir etkinlik olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de yaptığı açıklamasında Turkcell olarak bu projenin içerisinde bir kez daha olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Bu önemli sosyal sorumluluk projesine herkesi davet eden Maden, “herkesin bu çorbada tuzu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

4 KM KAYITLARI MARATON GÜNÜNE KADAR DEVAM EDİYOR

4 kilometre Halk Koşusu, 10 kilometre ve 21 kilometre Yarı Maraton olarak 3 kategoride koşulacak maratonun 4 km kayıtları LTB önünde kurulan masada devam ediyor. Kayıtlar 10 Kasım Cumartesi 08.30-17.00 arası LTB binası önünde devam edecek. Ayrıca, yine 4 km halk koşusu için maraton günü olan 11 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek.

BÜYÜK HAN’DA “MAKARNA GÜNÜ”

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” öncesinde 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de Makarna Günü etkinliği de gerçekleşecek. Etkinlik Büyük Han’da düzenlenecek.

Tüm maratonlarda geleneksel olarak düzenlenen “Makarna Günü” bu yıl ilk kez Kıbrıs’ın en büyük maratonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” nda da düzenleniyor. Karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Günü’nde Paylaşım Mutfağı’ndan makarna servisi yapılacak. Maraton öncesi düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcılar hem karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Eril Cambaz’ın akustik müziğini dinleyecek.