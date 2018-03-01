Başkan Gökhan, köpeğin yemek yemesini bekleyen personeli ödüllendirdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent merkezinde temizlik çalışmaları sırasında, evsel atık konteyneri önünde atık yemekleri yiyen köpeği rahatsız etmemek için yemeğini bitirmesini bekleyen temizlik işçisi Umut Güder\'i (25), altınla ödüllendirdi.

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde 5 aydır çalışan Umut Güder, 25 Şubat Pazar günü, Esenler Mahallesi\'nde temizlik çalışması yaparken, kaldırım üzerindeki evsel atık konteynerinin yanında gelerek, yiyecekleri yiyen sokak köpeğini gördü. Köpeğin kendisinden ürkerek kaçacağını düşünen temizlik işçisi Umut Güder, uzaklaşarak, köpeğin karnını doyurmasını bekledi.

Temizlik işçisi Umut Güder\'in örnek davranışını fotoğraflayan bir kişi, \'İnsan olmanın değeri. Çöpün yanında yemek yiyen sokak köpeği rahatsız olmasın diye ileride bekleyen belediye görevlisi, insansın\' mesajıyla sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni alan fotoğraf, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'ın da dikkatinden kaçmadı.

BAŞKAN O PERSONELİ ÖDÜLLENDİRDİ

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, köpeğin yemeğini bitirmesini bekleyen temizlik işçisi Umut Güder\'i anlamlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi. Umut Güder\'in Çanakkale Belediyesi\'nde sokak süpürgecisi olarak çalıştığını belirten Başkan Gökhan, \"Umut arkadaşımız adına yaraşır bir davranışta bulunmuş. Bu anlamlı davranışı da bir vatandaş fotoğraflayıp sosyal medya da paylaşmış. Sosyal medya da bu fotoğraf patlama yapmış. Biz bu davranışı görünce çok mutlu olduk. Çanakkale\'ye yakışır bir davranış oldu. Çünkü barışın kenti diyoruz. Barışın kenti demek sadece insanlarla barış değil, insanlarla hayvanlar arası, insanlarla bitkiler arası barışı da ifade eder. Dolayısıyla orada karnını doyurmakta olan bir köpeğin yemeğini bitirmesini beklemiş. Olağanüstü bir davranış biçimi. Yapılması gereken davranışı yapmış. Maalesef bu tür davranışlara eskisi gibi pek alışık olmadığımız için bu olay oluyor. Biz her şeye rağmen bu davranışından dolayı kendisini ödüllendirdik. Duyarlı davranışından dolayı kendisini tebrik ederim\" dedi.

Başkan Gökhan, altın hediye ederek ödüllendirdiği temizlik işçisi Umut Güder ise, \"Normal günlük temizlik işime başladım. Konteyner içine çöpleri attım. O sırada bir sokak köpeği konteyner yanına geldi ve yerdeki atık yemekleri yemeye başladı. Bende köpeğin benden korkmaması ve ürkmemesi için bir köşede yemeğini yemesini bekledim. Köpek yemeğini yedikten sonra konteyner yanından uzaklaştı. Ben de temizlik işimi bitirip, o bölgeden ayrıldım\" diye konuştu.



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