Başkan eşleri modası

Artık sadece başkanlar değil, başkan eşleri de en az onlar kadar popüler oluyor. Hep göz önünde olan bu 'baş bayanlar', tavırlarından üsluplarına, yürüyüşlerinden giydiklerine kadar hep en öndeler. Çok değil yakın bir döneme bakacak olursak Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni ve şimdilerin en çok konuşulan kadını; ABD'nin geçtiğimiz hafta seçilen 44. başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, bunun en iyi iki örneği.



The Sun gazetesi, tarihinde bir ilk yaşayan ABD'nin, ilk siyahi başkan olarak Barack Obama'nın seçilmesinin ardından ilk siyahi first lady unvanını da haliyle hak eden Michelle Obama'nın giysilerini sayfalarına taşıdı ve 'Gücün elbiseleri' olarak nitelendirdi.



Daha önce sıkça yapılan 'first lady'ler modasına parantez açma ve Michelle Obama'nın klasik ama iddialı 'başbayan' kostümlerine bir göz atma zamanı!



Değişecek mi?

44 yaşında iki kız çocuğu annesi Michelle Obama'nın Beyaz Saray sayfalarını açtığı şu günlerde, bir 'first lady' olarak nasıl bir tarz benimseyeceği merak konusu.

Çoğu kişiye göre basit ama yalın giyim tarzını sürdürmesi muhtemel gibi görünen Obama'nın diz üstünde biten düz renk elbiselerini giymeye devam edeceği ve çalışan kadını simgeleyen, dişilikten ödün vermeyen takım elbiselerden vazgeçmeyeceği düşünülüyor. Şimdilerde ona yeni 'Jackie Kennedy' diyor ve haklılar!



First Lady gibi giyinmek mi?

The Sun gazetesi, siyahi manken Chloe Wood'un modelliği eşliğinde Beyaz Saray'ın siyah kadınının tarzını gözler önüne sererek, 'first lady kıyafetleri'ni sergiliyor.



İnci kolyeler, güllü broşlar, daha çok desensiz tek renk ve düz kesim diz üstü elbiseler, orta boy ince topuklu ayakkabılar, Marks&Spencer ve Top Shop markalarının tasarımlarından fırlıyor ve first lady'nin gardrobuna konuk oluyor.



Carla'nin rengi mor, onunki değişiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen-eski model eşi Carla Bruni, katıldığı davetler ve resmi törenlerde giydiği mor elbiseleri ve pardesüleriyle tanınıyor.



Fazla makyaj yapmayı sevmeyen Bruni de Obama gibi sadelikten yana. Ara sıra renk seçimlerinde griyi de kullanan Fransa first lady'sinin aksine Michelle Obama'nın belirli bir rengi yok.

Ancak siyahi teninin en çok yakıştığı renk beyaz ve kırmızı olarak değerlendiriliyor. Obama da bunun farkında olsa gerek, özellikle kırmızı renge ayrı bir sempatiyle bakıyor sanki.



Güç bende artik!

Çoğu araştırmacıya göre insanların giyim tarzları kişilklerini yansıtmakla kalmıyor, çoğu zaman kilit ipuçları da verebiliyor. İnci kolye takan bir kadının zarafeti temsil ettiği ifade edilirken, desenli elbiseleri düz renktekilere tercih edenlerin daha sosyal ve daha arkadaş canlısı oldukları söyleniyor.



Onlar bunu gayet iyi biliyor olmalı. Mütevazı olmak için 'sadelik' yanlısı bir tutum ve giyim sergileyen Barack Obama ve eşi Michelle, giydikleriyle hareketlerini örtüştürüyor.





First lady'lerin gücü adına!İster mor, ister gri, ister kıpkırmızı! İster mini etek, ister döpiyes, isterse de jile elbiseler!



Peki ya siz? Bir first lady olsaydınız eğer, nasıl bir tarzın simgesi olur, ne giyerdiniz?



Ama öncelikle... Asıl soru şu ki; first lady olmak ister miydiniz?