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Spor

Başkan Dursun Özbek futbolcularla yemekte buluştu

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde buluştu

14 Aralık 2017 18:51

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde buluştu.
Galatasaray\'ın teknik direktörü Igor Tudor ve sportif direktör Cenk Ergün, Dursun Özbek ile beraber oturdu ve sürekli sohbet halinde olan üçlü gündem hakkında fikir alış verişinde bulundu. Galatasaraylı futbolcuların tam kadro katıldığı yemekte keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi.
YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 
Igor Tudor\'un yönetiminde bugün yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın devamında topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise iki ceza sahası arasında çift kale maç yapıldı. Galatasaray, yarın saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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