T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkan Demircan: Sağlıklı bir aile doğru iletişimden geçiyor

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediyesi'nin düzenlediği Psikoloji Seminerleri'nin altıncısında çocuklarla doğru iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı

31 Mart 2018 13:40

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediyesi\'nin düzenlediği Psikoloji Seminerleri\'nin altıncısında çocuklarla doğru iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı. Seminere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, \"Sağlıklı bir aile ve çocuk için doğru iletişim yöntemlerini kullanmalıyız\" dedi.

Piripaşa Semt Konağı\'nda düzenlenen Psikoloji Seminerleri\'nin altıncısı Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya tarafından verildi. \'Çocuklarda Doğru Davranış Kazandırma\' konulu seminerde, ailelere çocuklarıyla doğru iletişim kurmanın yöntemleri anlatıldı. Seminere Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

\"İNSANLAR PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ DUYABİLİR\"

Sağlıklı bir aile ve çocuk yetiştirmek için doğru iletişimi yöntemlerini kullanmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Ahmet Misbah Demircan, \"Bu kapsamda vatandaşlarımız için eğitici kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Hedefimiz bu tip programları sıklaştırmak. İnsanlar günlük problemler karşısında psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilir, bu gayet doğal bir şey. Önemli olan insanların içerisinde bulunduğu durumu doğru yönetmesi. Önce aile hekimleri, sonra sağlıklı beslenme, şimdi de psikolojik destek merkezleri, dolaysıyla doktorlarımız bunun için var. Bunların her biri aslında bir terapi, her biri özel ve hepimizin ihtiyaç duyduğu genel şeyler” diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ EĞİTİCİ PROGRAMLARI SIKLAŞTIRMAK\"

Sağlıklı iletişimin eğitimle mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Demircan, “İnsan insanla beraber ve insan insanın kurdu değil, insan tek başına bir varlık değil, ailesiyle, çevresiyle yaşamını sürdürmek zorunda. Eğitim sadece okulda olmuyor. Beyoğlu Belediyesi olarak Semt konaklarımızda vatandaşlarımız için birçok eğitici kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Şimdi de Psikolojik Seminerler düzenlemeye başladık. Hedefimiz bu tip eğitici programları daha da sıklaştırmak” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BEYOĞLU BelediyesiPsikoloji SeminerleriSeminereBeyoğlu Belediye Başkanı DemircanPiripaşa Semt KonağıUzman Psikolog Derya YalçınkayaDoğru Davranış KazandırmaSeminere Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24