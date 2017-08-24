Başkan Asya: Malazgirt'e gelecekleri evimizde ağırlayacağız

MUŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılacağı Malazgirt Zaferinin yıldönüm törenleriyle ilgili olarak toplantı yapan Muş Belediye Başkanı Ak Partili Feyat Asya, \"Etkinliklere katılan ve konaklama ihtiyacı olan misafirlerimizi evlerimizde ağırlayacağız\" dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin birim amirleri ile Meclis salonunda toplantı yaptı. Malazgirt Zaferi’nin 946\'ncı yıldönümü nedeniyle 26 Ağustos\'ta Malazgirt\'te düzenlenecek olan kutlamalar ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda, Başkan Asya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda ilgilileri uyardı.

Belediye zabıta ekipleri ve güvenlik personelinin etkinliğin yapılacağı alanda görevlendirilmesi için hazırlıkların yapılmasını isteyen Başkan Asya, diğer personelin de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmasını istedi. Vatandaşların servis ihtiyaçlarının karşılandığını ve araçların koordineli bir şekilde hizmet vereceğini kaydeden Başkan Asya, il dışından gelen ve konaklama ihtiyacı olan misafirleri evlerinde ağırlamak için personele talimat verdi. Feyat Asya, bu konuda şunları söyledi:

\"Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılarak bizleri şereflendirecek. Her zaman olduğu gibi bunda da bize yakışır bir ev sahipliği yapmamız lazım. 7’den 70’e gelen bütün misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında seferber olacağız. Allah’ın izniyle yüzümüzün akıyla bu sınavımızı vereceğiz. Otellerimiz ve misafirhanelerimiz tıka basa dolu durumda. Dolayısıyla etkinliğe katılan ve yer bulamayan misafirlerimize yuvamızı, gönlümüzü sonuna kadar açacağız. Bu durumda olan vatandaşlarımız ALO 153 istek ve şikayet hattımıza bilgilerini vermeleri halinde ihtiyaçlarını karşılayacağız. Aynı şekilde Havalimanına, şehirlerarası terminale ve kentin çeşitli yerlerine bununla ilgili pankartlarımızı astık. Konaklama ihtiyacı olan misafirlerimizin bize ulaşmaları halinde gerekeni yapmaya hazırız. Bunun dışında Cumartesi günü sabah saat 07.30 - 09.00 arası Malazgirt ilçemize servislerimiz olacak. Kamu kurumlarımız ve parti teşkilatımız ile birlikte belirlediğimiz noktalarda vatandaşlarımızı alarak etkinlik alanına götüreceğiz. Etkinlik alanında da vatandaşlarımıza gün boyu ikramlarımız devam edecektir.\"

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