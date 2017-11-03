Başkan Aktaş’a İnegöllülerden helallik aldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterilen ve bugün yapılan oylamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, ilk ziyaretini eski başkanlık yaptığı İnegöl İlçesi\'ne yaptı. İnegöl Belediyesi önünde meşalelerle karşılan Başkan Aktaş, İnegöllülerden helallik aldı.

Recep Altepe\'nin istifası ile boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş, uzun yıllar hizmet verdiği İnegöl İlçesi\'nde coşkuyla karşılandı. İnegöl Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelen Aktaş, önce helallik aldı. Bugüne kadar verdikleri destekten dolayı İnegöllülere teşekkür eden Başkan Aktaş, \"Bundan tam 163 ay önce İnegöl Belediye Başkanlığı görevini, çok değerli hocamız, ağabeyimizin elinden mührü almıştım. Tam 4 bin 980 gün geçmiş. 13.5 yıl, Allah’a hamdolsun, bu süre zarfında İnegölümüze farklı farklı hizmetleri kazandırdık. Yarabbi bu siyaset gemisini limana en sağlıklı bir şekilde yanaştırmayı bizlere nasip et dedik. Biz de bu makam ve mevkiler bir imtihan yeridir, vakti geldiğinde onurumuz ile şerefimiz ile sahiplerine teslim etmeyi bize nasip et diye dua ediyoruz. Bu kapılar hizmet kapısı. Acıda da beraber olduk tatlıda da. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceksin. Cenab-ı Allah insanın karşısına neler neler çıkarıyor\" dedi.

Alinur Aktaş, sosyal medyada hakkında çıkan yorumlara da tepki göstererek, \"Biliyorsunuz sosyal medya diye bir bela ortaya çıktı. Benim Büyükşehir Belediyesi Başkanlığım ile ilgili bir beklentimden bahsettiler. Bugün de grup toplantısından sonra ifade ettim, İnegöl’ün Bursamıza, İnegöl Belediyesi’nde de tüm belediyeye başkanları ne hizmet ettiyse Allah razı olsun. Ölenlere rahmet olsun. Erenler camiinin orada 500 parçadan oluşan mükemmel bir park yapıyoruz. Adı ne Kemal Özkan. Kemal Özkan 95 yaşında hasta ve son günlerini yaşayan bu şehre belediye başkanlığı yapmış eski bir belediye başkanımız. Rabbim eserler bırakmayı nasip etsin. Bu şehrin derdi ile dertlendik. Bu bazen 2 küsün barıştırılması oldu. Bu bazen evliliği sıkıntıya girmiş ailelerin barıştırılması ile oldu. Ya bu bizim konumuza girmez demedik” diye konuştu.

\'\'GÖREVİ CUMHURBAŞKANI VERDİ\'\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile değişimin olduğunu ifade eden Aktaş, üç aday iolarak gittikleri Ankara\'daki süreci paylaştı. Hakkını helal ettiğinis belirten ve İnegöllülerden de helallik isteyen Aktaş söyledi:

“Nedeni ile ilgili bir şey söyleyecek değiliz. İstifa sonrasında prosedür işlemeye başladı. Dün daha öncesinde yapılan araştırmalar neticesinde Ankara’ya davet edildim. AK Parti bu işi gerçekten kurumsal yapıyor. Bizim anketlerimiz var, bizi takip eden koordinatörler var. Nihayetinde temayül ve araştırmalardan sonra Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl Belediye Başkanları Ankara’ya davet edildi. Genel Başkan Yardımcımızla görüşmeden sonra Külliye\'ye geçtik. Değerli il başkanımız ve bölge koordinatörümüz Cumhurbaşkanımız ile görüştüler. Son olarak ben içeriye alındım. Bizi tekrar dışarıya çıkardılar ve yarım saatlik değerlendirmeden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan \'Yaptığımız istişareler neticesinde İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığın adaydır\' diyerek nasihatlerini bizlere açıkladı. Bunu şunun için anlatıyorum, Osmangazi ve Yıldırım Belediye Başkanları da bizim başımızın tacıdır. Son olarak Cumhurbaşkanımız tüm dostlarımıza selamlarını iletti. Sizlerden şunu istirham ediyorum, iyi niyetle hizmet etmeye çalışan kardeşinize haklarını helal ediyor musunuz. Benden yana da ananızın ak sütü gibi helal olsun.\"

Alinur Aktaş, konuşmasında 25 yıl boyunca yol arkadaşlığı yaptığını belirten eşine de teşekkür ettiğini belirterek, \"Tam 25 yıl kolay değil. Ben yetim büyüdüm. Babasızlık başka bir şeydi. 6 ay önce annesizliği de yaşadım. 47 yıl boyunca annem şunu fısıldadı, \'oğlum ne olursun oku ve iyi adam ol, namazını abdestini aksatma oğlum’ derdi. Kıymetli kardeşlerim hem annem, hem rahmetli Hikmet Şahin başkan için tüm kardeşlerimiz için ben konuşmamın bitiminde 3 ihlas 1 fatiha istiyorum\" dedi.

Başkan Aktaş, sözlerini \"Bursa bir aşktır. Bu beden bizde olduğu sürece ekibimiz ile hizmete devam edeceğiz” ifadeleri ile tamamladı.

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