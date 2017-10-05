Başkan Aksu, Yeşilgiresun Belediyespor basket takımına başarılar diledi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediye Başkanı ve Yeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerim Aksu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yeşilgiresun Belediyespor\'a başarılar diledi.

Bundan önceki sezonlarda, birlik ve beraberlikle başarı sağladıklarını, bu geleneğe yeni sezonda da devam edeceklerini ifade eden Başkan Kerim Aksu, \"Birçok zorluğa rağmen Türkiye\'nin çok önemli takımları ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu durum Giresun için çok büyük bir tanıtım kanalı. Yeşilgiresun Belediyespor Anadolu’nun basket sevgisinin temsilcisi. Aynı zamanda Giresun’un basket sevgisinin başarısıdır. Yeşilgiresun Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yeni bir heyecan kazandıran önemli bir Anadolu takımı olmuştur. Teknik kadromuzun, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın, sporcularımızın ve en büyük gücümüz olan büyük taraftarımızın fedakarlıkları ile mücadele edecek takımımız yeni sezonda da adından başarıyla söz ettirecektir. Basketbolun gelişimine önemli katkı sağlayacak takımımız Giresunlulara güzel ve heyecanlı maçlar izlettirecektir\" dedi.

Aksu, Giresunlu basketbol severlere de çağrıda bulunarak, \"Giresun’da basketbola olan ilginin ve sevginin en büyük güç olduğunu bilmekteyiz. Maçlarımızı binlerce coşkulu taraftara oynuyoruz. Başarı için yeni sezonda da 19 Eylül Spor Salonunun tamamen dolması gerekiyor. Belki maddi olarak küçük bir bütçeye sahibiz ancak, taraftarımızın basketbol sevgisi, teknik kadromuzun, sporcularımızın ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile Yeşilgiresun Belediyespor’u ligin iddialı ekiplerinden biri haline getireceğiz\" diye konuştu.

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