Başkan adaylık ücreti yüzde 50 zamlandı

AKP ve CHP, aday adaylığı başvuru ücretini bir önceki yerel seçimlere oranla yüzde 50 artırdı. Daha önce büyükşehirlerden aday olmak isteyenlerden 5 bin YTL başvuru ücreti alan iki parti, önümüzdeki yerel seçimler için bu rakamı 7 bin 500 YTL'ye çıkardı.



AKP, nüfusu 100 binin üzerindeki illerin adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binin üzerindeki ilçelerin adaylarından 2 bin 250, belde belediyeleri adaylarından bin YTL alıyor. CHP'nin tarifesi ise nüfusu 100 binin üzerindeki il ve ilçe belediye başkanlıkları için 3 bin 750 YTL'den oluşuyor. Nüfusu 50-100 bin arası il, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için de anamuhalefet partisine 2 bin 250 YTL adaylık parası yatırmak gerekiyor. Bu rakam 15-50 bin nüfuslu il, ilçe ve belde belediyelerine gelince bin 500 YTL'ye iniyor. MHP ise herhangi bir başvuru ücreti almıyor.



Siyasi partiler, yerel seçimler sebebiyle 2009'daki Hazine yardımını iki kat fazla alacak. AK Parti'ye 92,6, CHP'ye 41,4, MHP'ye 28,4 milyon YTL verilecek. Son genel seçimlerde yüzde 7'lik 'Hazine yardımı' barajını aşan AK Parti, CHP ve MHP'ye her yıl düzenli olarak yardım aktarılıyor. Bu para, genel seçimlerin olduğu yıllarda 3, yerel seçimlerin olduğu yıllarda 2 katına çıkıyor. Geçen yılki seçimlere bağımsız adaylarla giren DTP ve yüzde 7 barajını geçemeyen diğer partilere yardım yapılmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin AK Parti hakkında verdiği 'bir yıllık Hazine yardımının yarısının kesilmesi' cezası nedeniyle, bu partiden 23 milyon YTL kesilecek



