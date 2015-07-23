ABD'de Başkan aday adayı Donald Trump'ın mal beyanı 92 sayfa tuttu

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den aday adaylığını açıklayan emlak zengini Donald Trump’ın yüzlerce yatırım ve mülkten oluşan mal beyanı 92 sayfa tuttu.

Federal Seçim Komisyonu tarafından dün kamuoyuna açıklanan belgede, geçen hafta 10 milyar doları aşkın serveti olduğunu söyleyen Trump’ın tüm serveti değil, mülkleri ve geniş bir yelpazedeki kazançları görülüyor.

CNN’in haberine göre; Trump, en az 1.4 milyar dolarlık aktif varlık ve 265 milyon dolar borç bildirdi.

ABD’de başkan adaylarının tüm varlıklarını değil, bir önceki yıla ait finansal hesaplarını açıklamaları gerekiyor. Trump’ın 92 sayfalık listesinde ise sadece geçen 18 ay bulunuyor.